土耳其歷史性公投過關 總統擴權可做到2029年

（台灣英文新聞/ 李嘉 綜合外電報導）土耳其昨（16）日舉行修憲公投，投票結果以51%對49%票數通過，原先議會制將改為總統制，大幅擴張現任總統艾爾多安 (Recep Tayyip Erdogan) 的權力，他更將有機會再任15年總統。

此次公投涵蓋18 項憲法修正案，包括廢除總理一職、削弱國會權力、賦予總統起草財政預算案的權力，以及總統可繞過國會決定是否頒佈全國緊急狀態令等。

公投結果，投票率超過 8 成，共計投出4750萬張選票，贊成修憲一方以超過 51.3% 領先，超過半數，艾爾多安稍早自行宣布獲得該次公投最後勝利。新憲法實施後，土耳其進入總統制，表示總統將握有實際的行政權，職權擴大，更將有機會連當15年總統，最久將可做到2029年。

艾爾多安及其支持者表示，修憲對於維持國內穩定是必須做出的改變，而反對者則是譴責修憲將使土耳其走向獨裁。

艾爾多安於2014年8月首次當選總統，是土耳其首位直選產生的國家元首。在土耳其，總統是國家元首，總理則是政府首長，總統有名份而無實權。

艾爾多安自2003年，共出任三屆總理，屆滿後改競選總統，於2014年當選後，便希望藉由修憲擴張總統權力。此次公投產出的新憲法，將使艾爾多安行政權加大，可指派副總統、內閣部長、頒布行政命令，甚至任命高階法官和解散國會。

艾爾多安於選後表示：「順應民意，我們實現了我們史上最重要的改革。」

有政治評論家表示，此次公投勝負差距微小，顯示在修憲議題上，民意是分裂的；而如此細微的差距更會導致執政黨內的分裂，無法為政局帶來穩定。

艾爾多安任職總理期間，著重提升經濟，土耳其經濟成長快速；在他擔任總理的5年後，人民所得成長將近3倍。不過，他在讓土耳其經濟大幅成長的同時，也愈顯專制獨斷，有評論家認為，此次公投，將加劇國內不同種族和宗派之間的矛盾及社會分化 ，土耳其也將走得離歐盟愈來愈遠。