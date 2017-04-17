集保結算所：電子投票更便利 上萬獎項等你抽

每年4月到6月，是國內各上市（櫃）、興櫃公司年度盛事－召開股東會的旺季。集保結算所為了讓投資人更便利參與股東會，免於舟車勞頓趕場，在民國2009年建置完成具市場公信力、採網際網路連線模式的「股東e票通」電子投票平台，直接提供投資人透過「股東e票通」完成電子投票參與股東會，去（2016）年共有605家公司使用「股東e票通」進行電子投票，電子投票權數占股東會出席權數達45%，使用率較往年大幅提升，不但改善了過去股東會集中、股東投票困難的現象，更結合資訊科技與股東權的行使，推出以來深獲各界好評，也提高臺灣資本市場整體公司治理的評價。

集保結算所運用雲端科技技術，於2015年成功開發出「股東e票通APP」，是全世界第一個以智慧型手機及平板電腦等行動裝置為投票介面之「股東e票通APP」電子投票系統，2016年集保結算所更進一步推出「證券商下單APP連結股東e票通」加值功能，目前也已經與國內28家總和市占率超過93％的證券商順利建立連結功能，讓投資人不僅可以透過「證券商APP下單」買賣股票，亦可直接參與股東會電子投票，使得投資人參與股東會變得更輕鬆、更便利。

為鼓勵國內自然人股東，積極參與電子投票，集保結算所持續第六年舉辦股東會電子投票百萬獎金大抽獎，今年更擴大舉辦，總獎金及獎項均大幅增加，並特別針對使用APP電子投票的股東加碼抽獎。另外，也推出「驚喜獎」以及「每日抽抽樂」，結合電子商務機制直接將這些好康商品送給電子投票投資人，竭誠歡迎所有投資人善加使用電子投票的服務，實現股東行動主義。

自即日起至6月30日止，國內自然人股東凡透過「股東e票通」電子投票平台、「股東e票通APP」或「證券商下單APP連結股東e票通」參與電子投票，將可參加回饋投資人兌換商品活動，最高獎項為50,000元郵政禮券。單筆股數達50,000股以上，即可獲得「驚喜獎」超商購物金，單筆股數達1,000股以上，可參加「每日抽抽樂」，中獎即獲得超商購物金，更對使用APP電子投票者加碼抽獎200個量販店禮券5,000元，三重抽獎活動有23,000個獎項、總金額超過300萬元。欲知詳情可至「股東e票通」電子投票平台網站 (www.stockvote.com.tw)查詢相關資訊。

金管會積極推動股東會電子投票，更於今年1月18日發布函令，自2018年起所有上市(櫃)公司股東會應將電子投票列為表決權行使管道之一。而今年已超過1,200家上市(櫃)、興櫃公司股東會採用電子投票，股東會需要您的關心，使用電子投票正好滿足您的需要，更有額外抽獎機會，集保結算所誠摯歡迎您使用電子投票，共同為提升我國公司治理盡一份心力。