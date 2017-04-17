跟進《台灣英文新聞》！《英文中國郵報》停印紙本轉型數位

（台灣英文新聞／施家恩 台北報導）台灣新聞媒體數位化潮流再一波！繼第一家英文報紙《台灣英文新聞》（Taiwan News）在2015年3月告別紙本、全面走向數位化後，相隔兩年，另一家英文平面媒體《英文中國郵報》（The China Post）16日也宣布將在5月15日停止發行紙本，全面走向數位化。

《英文中國郵報》現任董事長與發行人、前國民黨立委謝國樑16日舉行記者會表示，該報將邁向數位轉型第一步，5月15日起停止印刷紙本報紙；謝國樑表示，今年初《英文中國郵報》推出全台第一個英文報紙app，點閱率和閱讀率都超過紙本，他認為這代表數位化的時機已經成熟。

謝國樑表示，除了依然會保留自身新聞報導外，《英文中國郵報》也會繼續尋求與其他媒體合作，透過簽約授權的方式，將新聞翻譯成英文新聞並搭配影音，放在網路新聞平台上。

全台首家全面轉型數位化的英語新聞媒體元老《台灣英文新聞》，前身為China News，由第六任行政院新聞局長魏景蒙創立於1949年，創立台灣第一份英語報紙，《英文中國郵報》則在1952年創刊。為因應數位化洪流，《台灣英文新聞》早在九零年代末期新成立中英雙語新聞網站，領先國內其它英語新聞媒體，其英語版在2015年3月1日起正式告別紙本報紙，全心投入網路英文內容的經營，擴大社群媒體平台參與，目前在Alexa網站流量排名已領先其它國內主要英語媒體。

近年不少新聞媒體放棄紙本報紙，轉型網路新聞平台。英國知名媒體《獨立報》（The Independent）也在上月26日印刷最後一刊紙本後，轉型成網路媒體。