遭陸媒稱中國台北 張小月：絕不能接受

（台灣英文新聞／政治組綜合報導）2017年亞洲桌球錦標賽日前在中國大陸無錫舉行，中國大陸中央電視台報導時，在中華隊名稱上動手腳，擅自將「中華台北」改為「中國台北」。針對大陸官媒將「中華台北」改稱「中國台北」，陸委會主委張小月今（17）日表示，絕對不能接受單方改變名稱，台灣絕對不是中國大陸的一部分 。

立法院內政委員會17日邀請行政院大陸委員會主任委員張小月就「川習會後兩岸關係之發展與因應對策」專題報告，並備質詢。張小月會前受訪時，針對媒體記者相關提問作上述表示。

張小月說，絕對不能接受中國大陸單方改變名稱，「台灣絕對不是中國大陸的一部分」，台灣參加相關國際體育賽事是依照國際奧林匹克委員會所律定的「中華台北」名稱。

另一方面，中國大陸異議人士張向忠參加環島旅行團12日抵台，卻於隔天「跳機」脫團。他聲稱受到民進黨前黨工李明哲妻子救夫行動感召，因此希望向政府尋求政治庇護。

對此，張小月表示，張向忠本人目前未與政府認可機構聯絡，若他提出訴求後，會轉由主管機關內政部移民署處理，政府相關部門也會討論。但要先釐清事實狀況，才能做後續處理。

她表示，兩岸人民關係條例中並沒有「政治庇護」，若中國大陸人士因政治立場與北京當局不同，適用的是專案長期居留。

張小月說，張向忠脫團已違反相關規定，若有需求也應正式提出申請，依照過去案例，相關人士會暫時交由非政府組織（NGO）安置，政府目前已依照兩岸旅遊協議向對岸通報。