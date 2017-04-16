北韓飛彈發射失敗 美副總統將赴南韓

（台灣英文新聞 林芝/綜合外電報導）北韓16日早晨試射飛彈失敗，據美軍太平洋司令說法該飛彈升空就立刻爆炸了。同時，在朝鮮半島緊張情勢不斷攀升時，美國副總統潘斯(Mike Pence)將在週日(16日)抵達南韓訪問。



據南韓聯合參某本部報告，北韓從咸鏡道新浦的基地往北韓東海岸發射一枚飛彈，目前南韓及美國情資單位，仍在釐清北韓試射飛彈，是否為核武試射還是洲際彈道飛彈(ICBM)，目前只知道彈道射程極短。



據CNN報導，南韓官員鄭重警告北韓政府，若經調查證實北韓試射失敗飛彈是ICBM，南韓政府將祭出「北韓官員無法承受的強大重罰」。



南韓外交部發表官方聲明指出：「我們國家政府譴責這個嚴重危害朝鮮半島，跟國際安全的行為。」



南韓青瓦台表示，將召開緊急國安會議，研商情勢。



美國太平洋司令部發言人班漢（Dave Benham）稍早表示，週日早偵測到北韓發射飛彈時間，是夏威夷時間11時21分（台灣時間週日晨5時21分）。



美軍初步排除試發飛彈是ICBM，由於北韓發射的飛彈立刻爆炸，難以取得足夠數據判定飛彈種類。



美國防部長馬提斯(James Mattis)表示:「美國總統川普跟國防團隊，已得知北韓試射飛彈失敗消息，不過總統目前並沒有任何進一步評論。」



據CNN、BBC、路透社、跟美聯社多家外媒報導分析，北韓這次發射飛彈，主要目的是向美國彰顯他們的軍事能力。



日前北韓才舉辦大規模閱兵活動歡慶前領導人金正日105歲冥誕，當場展示潛射彈道導彈（submarine-launched ballistic missiles, SLBM）、ICBM飛彈等北韓自製軍事武器。



北韓政治第二把交椅，影響力僅次於金正日的崔龍海（Choe Ryong Hae），在閱兵遊行時曾警告美國不要刺激北韓：「我們準備好以全面戰爭回應全面戰爭…我們已準備好用我們的核武反擊任何對北韓展開的核武攻擊。」



不過多數外國軍事專家認為，北韓武器發展仍在初步階段。美國智庫蘭德公司的布魯斯•本內特（Bruce Bennett）分析：「北韓目前似乎還未達測試ICBM的能力。」



試射飛彈並不影響美國副總統潘斯今日前往南韓行程，將討論如何處理北韓試射問題，近期有傳聞北韓領導人金正恩將推動新核武測試計畫。



雖然美聯社報導認為川普政府傾向跟中國政府聯手對南韓施壓，將不會訴諸武力，不過美國海軍艦已航向朝鮮半島，而近日美國對敘利亞跟伊斯蘭國(ISIS)占領阿富汗地區採取強硬手段，不惜投下毀滅性炸彈。



潘斯早在北韓試射飛彈前，規劃首度訪亞洲10天行程，訪問過程將重申美國支持亞洲友邦國的立場。