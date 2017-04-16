公務員年改 朝野黨團皆砍18%

(台灣英文新聞 政治組綜合報導) 朝野黨團版本如今都已提出「公務人員退休撫卹法草案」版本；對於18%優存，各黨團皆一致提案逐步調降並歸零。



立法院司法及法制委員會19日將審查「公務人員退休撫卹法草案」。針對「公務人員退休撫卹法草案」，民進黨團版公務員月退優存利率18%分6年逐步調降、第7年歸零；所得替代率以15年過渡，35年年資從75%逐年降為60%；樓地板設新台幣3萬2160元等。民進黨立委段宜康等人版本將18%從6年改為分2年調降、第3年歸零；所得替代率5年調降到60%等。



而國民黨立法院黨團首席副書記長林為洲說，公務人員月退休金優存利率，分6年將18%優存逐步歸零，黨團的版本跟考試院的版本是一致的；提撥率也與考試院本版一致，就是逐年提高；樓地板設3萬2160元；所得替代率10年過渡，年資35年，從80%逐年調降至70%。

而時代力量黨團版則主張，公務員18%優存利率3年退場歸零、所得替代率砍高官（60%到50%）顧基層（70%到60%）等。

親民黨團版本也已經出爐，公務員月退優存利率18%，與其他版本一致，逐年調降，第7年歸零；唯一不同是，最低保障金額（樓地板）、投保薪資上限（天花板）是「砍大官、保障基層」，樓地板公務員訂3萬9000元、教師約4萬元，天花板5萬7000元，這是依照基礎年金精算結果。



