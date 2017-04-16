移民署與泰國臺商總會合作 提供泰勞返國後優渥就業機會

（台灣英文新聞/ 國際組綜合報導）目前在臺的泰國籍勞工人數達5萬9千多人，為了讓這些勞工能安心工作，不要成為行蹤不明外勞，減少移民署查緝負擔，移民署署長何榮村與泰國臺灣臺商聯合總會合作，協助在臺工作期滿的泰籍勞工，提供他們回泰國後能有良好工作機會。

泰國臺灣臺商會聯合總會總會長劉樹添表示，來臺工作的泰國勞工們，在臺期間對於臺灣文化及語言已有相當程度瞭解，也擁有一定的工作技能或專長，為了充分發揮他們的專業技能，臺商總會非常樂意為返泰的勞工提供工作機會，介紹他們到泰國的臺商企業服務，臺商將優先錄取並給予優惠的條件。

目前臺灣企業在泰國投資者有5000多家，相關產業包括汽車零組件、機械、電機電子、化學、紡織等，地區遍及曼谷市、龍仔厝府、北欖府、巴吞他尼府、佛統府、大城府、春武里府、羅勇府等地區。

臺商聯合總會的聯絡方式如下：

地址：NO.30/207 Sukhumvit Soi39,Sukhumvit Rd.,

Klongtannua,Bangkok,Thailland

泰國電話：02-662-7335;泰國傳真：02-666-7382

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