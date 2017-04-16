台南市政府結合23家旅宿業者，在5月的平日推出「來台南住2晚．第2晚免費」優惠專案，還有機會抽台南–大阪、台南–香港共20組來回機票等好禮，吸引遊客品味台南慢活魅力。
台南市政府觀光旅遊局長王時思表示，台南在春節、二二八、兒童節等連續假日檔期，旅宿業幾乎一房難求；在熱鬧的5月，相信假日又將是滿滿人潮。為鼓勵大家在平日入住台南，優閒暢遊熱門景點，市府邀集23家旅宿業者，推出這次的專案。
王時思指出，參與的旅宿業者共推出40種多樣專案房型，可滿足遊客不同的預算需求。在今年5月的平日（週日到週四）到台南連續住2晚，可享第2晚免費的好康。此外，活動期間到配合此次專案活動的23家飯店住宿消費，還有機會抽台南–大阪、台南–香港來回機票、手機等獎品。
她說，初夏是到台南觀賞阿勃勒花景的最佳時機，街道隨處都能看見充滿浪漫的金黃幸福。無論是親子共遊，安排休閒農場踏青、濱海生態探訪、美食小吃吃不完等多樣行程，住1晚不夠，住2晚才能細細品味台南的慢活魅力。詳情可上台南旅遊網http://www.twtai nan.net/查詢。
5月平日遊台南 住宿第2晚免費
台南市政府結合23家旅宿業者，在5月的平日推出「來台南住2晚．第2晚免費」優惠專案，還有機會抽台南–大阪、台南–香港共20組來回機票等好禮，吸引遊客品味台南慢活魅力。