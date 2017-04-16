〈財經主筆室〉過去五次北韓核試 對台股影響…頂多一周

朝鮮半島局勢緊繃，媒體都報導北韓領導人金正恩下令平壤60萬居民撤離，比重相當於四分之一，並指北韓可能會在15日建國領導人金日成105歲冥誕「太陽節」當天進行第六次核武試射，政治軍事上的壓力，連帶壓抑了原本氣焰高漲的金融市場，包括股匯市都一樣。

台股14日在周末前最後一個交易日重挫103.75點，跌幅高達1.05%，台幣也出現單日較大貶勢，日圓反而受到資金瘋狂湧入避險，兌美元一舉升破了109與108.5大關，一周內就狂升2.3%，同樣造成日經指數重挫，整個亞股烏雲罩頂，歐美股市同樣面臨大幅向下修正。

不過金融市場的慣例，非經濟因素的干擾多半不會持續太長，除非變成長期戰爭模式（例如長達八年的兩伊戰爭），否則對於股匯市的衝擊只是短線利空，核試尚未舉行前，市場態度一定會偏向保守，觀察是不是會出現任何擦槍走火的意外，但一旦變數干擾結束，就會回歸到經濟基本面，股市通常又會回到變數發生前的水準。

尤其是非當事人的台灣，從歷史經驗來看亦是如此。我們可以觀察北韓過去五次核子試爆，包括2006年10月19日、2009年5月25日、2013年2月12日、2016年有二次，一次在1月6日、一次在9月9日總共五次，每一次除了2013年台股正值農曆新年春節期間休市未受影響外，其餘普遍是當天重挫，最重的是今年的103點，去年二次核試分別下跌了84與98點，前二次當日跌幅也都在1%左右，但之後一個月幾乎加權指數股價都回到核試前的水準。最早的2006年首次核試台股根本沒跌，而2009年當天台股只跌了2.84點。

北韓核試對於台股的衝擊，頂多只有一周時間，從過去五次經驗觀察，影響最重一次是去年元月那前核試，一周內從7990點跌至7742點，最多下跌了248點，跌幅3%，但是一個月後指數又回到8063點，等於回到核試之前價位；去年9月那次核試，台股也從9164點一周內最低跌至8902點，下跌262點之多，跌幅2.87%，不過同樣一個月後股價回到9265點，同樣漲回到核試之前。

「在別人恐慌時貪婪，在別人貪婪時感到恐懼」是股神巴菲特的名言。雖然戰爭、核試等非經濟因素常常成為市場「甩轎」的最佳工具，把信心不足的投資人甩出市場，讓勇於冒險的人藉機進場撿便宜，不過貪婪之前，還是需要留意，變數解除只是回歸到「基本面」，除了非經濟因素外，還是要考量真正的經濟實際變化，別貪婪過了頭。