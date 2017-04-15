結合籃球場的消費體驗 Adidas、Nike打破實體店瓶頸

（台灣英文新聞／蔡佳穎 綜合外電報導）當今線上購物和消費者習慣的改變，讓零售業者「是否繼續營運實體店面」成為一項困難的抉擇，而當民眾的消費習慣越來越數位化，實體店面的空間、擺設和產品也必須隨之改變。到底有了網路商店後，實體店面該帶給消費者什麼樣的消費選擇和感受，一直是個爭論的議題，有些品牌開始發掘這類趨勢。

美媒Quartz報導，實體店面必須要帶給消費者一些網購無法得到的經驗，才能突破重圍，如創造消費樂趣讓顧客成為活廣告，以知名運動鞋店Kith為例，他們免費提供麥片冰淇淋，一旦顧客在Instagram打卡，就能增加曝光率。

而知名運動服飾大廠如Nike和Adidas也注重消費者體驗而有新突破。去(2016)年底Nike在紐約開了一間大型體驗店，裡面設有小型籃球場、不同風景螢幕的跑步機和小型足球場，當然也賣許多Nike產品，當民眾在這裡閒逛、運動或休閒時，就有可能駐足購物。

Adidas也跟進這種做法，在紐約曼哈頓開設一家大型旗艦店，新穎的設計宛若一間巨大運動場館，從電梯、樓梯、賣場打造專屬運動風格的空間，包括置物櫃、更衣室以及讓民眾試鞋的草皮；Under Armour也正在規畫於紐約玩具反斗城店面原址開設新穎大型旗艦店，企圖創造最受矚目也令人滿意的全新消費者經驗。

這些體驗店的構想都充分結合了實體空間和消費者的真實交易感受，Nike全球消費者行銷總裁Heidi O'Neill 表示，「我們開設這家店面的構想是希望達到一對一服務客戶」，而在購物商場越來越難生存的年代，開設體驗店也能自行控管品牌印象、掌握自家銷售。

換句話說，線上購物能將商品直接送到消費者面前，而實體店面則更有效的與客戶溝通產品特性、甚至兜售產品。

客製化產品的潮流吹到服飾業

客製化也是現今消費者十分注重的服務項目，如Adidas目前就實驗利用人體掃描機和3D編織機器，在數小時內替消費者客製化運動上衣；美國男士服裝品牌Ministry of Supply近期也在波士頓旗艦店推出3D列印成衣服務，消費者可按照自己偏好的顏色、袖口類型和鈕釦樣式等訂製獨一無二的外套。

Ministry of Supply的合夥創辦人之一Aman Advani表示，客製化產品不只是為了增加銷售，更是改變零售經驗，「這些店面轉變成你可以進去了解品牌故事、創造自己的產品、了解產品背後製作過程，更能與以往你看不見的背後店家親身接觸。」

但客製化也不一定要那麼高科技，許多品牌也可以透過店內製作產品所凸顯背後的工藝和技術，來創造自己的優勢，如Coach在紐約的新旗艦店就設有「客製化手提包」的區域，店面二樓更安排了全職的手工藝師傅進駐，全程開放包包製作、修補和客製化過程給民眾觀賞。

這種店內的客製化服務替實體店面增加了一層附加價值，消費者當然也可以線上訂製客製化產品，但這跟自己親自與師傅溝通細節、欣賞成品製作的感受很不一樣。

零售商轉到Amazon，在西雅圖開設的「Amazon Go便利商店概念店」主打快速與便利，販售包裝好的食物，但卻沒有收營員與排隊路線，消費者只要在一進入店內、下載Amazon Go App，Amazon就可以透過App和電腦螢幕遠端監控消費者購物，登記他們所購買的商品，回家後再透過線上付款即可，全程方便又快速。

由於實體店面仍是大多數消費發生的場所，業者整合實體店面與線上消費習慣，期望能帶入更多收益。

上述這些構想都是未來零售店面的發展方向，具備了消費者體驗區、數位鏡子、客製化區域、快速數位結帳平台等，都是希望能抬升實體店面的優勢，不讓網路購物專美於前，但要能真正發揮店租、店員、營運設備效益的關鍵在於，品牌必須思考實體店面能提供什麼、是線上購物無法帶給消費者的，這才是能讓消費者一再走進店面的重要關鍵。