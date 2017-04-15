大陸異議人士張向忠脫團下落不明　傳向台尋求政治庇護

（台灣英文新聞／政治組綜合報導）媒體報導，大陸異議人士張向忠12日抵達台灣參加8天7夜的環島旅行團，原預定19日離台，卻在13日自行「跳機」脫團，交通部觀光局目前已接獲通報，但迄今尚未聯繫上。

張向忠是中華人民共和國新公民運動成員之一，生於山東曲阜，今年48歲，曾參與中國大陸新公民運動，2013年7月曾因為「涉嫌擾亂社會秩序罪」被公安局逮捕，入獄三年，2016年7月獲釋。

據了解，張向忠12日抵達台灣參加環島旅行團，未料在第2天時卻突然「跳機」脫隊。導遊發現張失蹤後，立刻通報交通部觀光局，迄今仍在聯繫當中。

觀光局今天說，已責請旅行社積極協尋，必要時請陸方組團社一併處理。因目前依「大陸地區人民來台從事觀光活動許可辦法」規定，大陸人士來台停留時間最長是15天，若逾期停留，旅行社因視同保證人，會遭罰新台幣10萬元。

傳將向台尋求政治庇護

張向忠14日接受自由亞洲電台訪問時表示，曾因在大陸參加公民運動，入獄3年，去年獲釋仍遭監控騷擾。12日到台灣旅遊時，他看到李凈瑜捍衛丈夫和國家尊嚴的作為，深受震撼鼓舞，因此決定脫隊「跳機」，將向政府尋求政治庇護。



報導引述張向忠表示，很多人在攻擊李凈瑜，「我就想，台灣有多少人能夠站到李凈瑜的立場上去想一想，我們的骨氣在哪」，「我就想，哪裡有中華民族骨氣的人在那，我就留在那！」