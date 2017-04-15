中廣音樂網停播遭批 NCC：已寬容

（中央社記者鄭景雯台北15日電）中廣寶島網、中廣音樂網今天0時起停播，面對外界及聽眾批評與反彈，國家通訊傳播委員會（NCC）今天表示，原本應該是在3月16日就該停播，NCC已寬容1個月是「仁至義盡」。

中廣寶島網、音樂網今天0時起全面停播，未來聽眾只能透過App在線上收聽，昨晚中廣音樂網不少台內主持人紛紛前往電台，把握最後時光和聽眾道別，停播消息也引來外界批評。

中廣寶島網、音樂網之所以會被停播，原因是從民國93年行政院已核定終止「遏制匪播」政策，主管機關可依法收回頻率，中廣前後任負責人與員工都知悉，NCC認為，中廣本應預做相關準備，且現任負責人趙少康在民國96年曾承諾兩網頻率核配他人後無條件繳回。

NCC在104年6月5日函知中廣，行政院已政策核定將收回兩網頻率，並核配原民會和客委會使用，請中廣及早準備配合，去年12月5日作成收回兩網頻率處分，特別考量中廣處理聽眾權益保障、人員轉移等事宜，再給3個月，原本預計是在今年3月1日開始停播。

爾後中廣聲請停止執行，台北高等行政法院裁准，NCC提抗告，最高行政法院3月16日判NCC勝訴，撤銷停止執行裁定，NCC可執行收回頻率確定。

NCC電臺與內容事務處處長黃金益今天表示，原本中廣應該要在3月16日後就應將音樂網、寶島網停播，但後續仍沒有停止，顧及到原民、客家兩台即將開播，為避免頻率刊擾及考量電波秩序，因此昨天派專人送文至中廣。

黃金益表示，NCC已再寬容1個月是「仁至義盡」。1060415