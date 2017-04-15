家樂福集點活動出新招　獨家換購歐洲皇室愛用名牌包BRIC'S

（台灣英文新聞／財經組綜合報導）今(15)日午後熱鬧的信義區突然出現20名機師空姐，手拿歐洲皇室名流愛用品牌BRIC'S名牌包，身著亮眼的紅白藍制服，搭配高挑美麗的身影，形成信義區熱鬧街頭午後最美風景。

家樂福公關經理林夢紹表示，全新家樂福集點換購再次挑戰量販極限，推出歐洲皇室名流都愛用的義大利Bric’s經典旅行系列集點換購活動，未來婆婆媽媽買菜集點也能換名牌包。

義大利Bric’s品牌創立於1952年，已故黛安娜王妃以及現任的凱特王妃都曾帶著該品牌亮相，因此也被網友暱稱為王妃包。這一次家樂福義大利Bric’s經典旅行系列集點換購活動商品共有七支，包含「兩用摺疊旅行袋」、「電腦/公事包」、「經典多用途尼龍手提包」、「斜肩包」、「化妝包」、「兩用盥洗包」以及「20吋拉桿旅行箱」等。每一支商品都有許多貼心巧思，部分商品還搭配可獨立使用的小型收納袋，或是肩帶可以調整變化，斜背、側背多變化；且全系列商品搭配PVC塗層之防潑水處理，提供消費者舒適細膩的使用感受，堪稱旅人極品。

林夢紹經理表示，BRIC’S經典旅行系列雖然是精品等級，但透過家樂福集點活動，民眾可以輕鬆到手。會員憑卡單筆消費滿500元就可以集1點，集滿3點或6點以上就可以用1.7折起的超值價格換購充滿時尚生活感的BRIC’S經典旅行系列！例如入門款「化妝包」只要集滿3點就可以用199元加價購、參考市價3199元的「斜肩包」現在只要集滿6點加價549元就可以輕鬆到手，一般民眾大概只要到店購物二、三次就可以集到足夠點數換購喜歡商品。

家樂福「義大利Bric’s經典旅行系列集點換購活動」點數發送自4月12日起至8月8日止，兌換及加價購時間則是自4月12日起至8月15日止，全台限量25萬個，民眾如欲知更多詳情，可參考各分店海報，或上家樂福臉書粉絲團及家樂福網站：www.carrefour.com.tw及查詢。