專訪：14年無國籍   盧安達裔在台交換生的沉重告白(上)

（台灣英文新聞／蔡佳穎 報導）1994年4月7日是盧安達大屠殺發生的日子，這場悲劇維持了100天，直到7月4日才結束。眾所周知的歷史是，當年胡圖族(Hutu)政府大規模屠殺圖希族人(Tutsi)，造成約100萬人民喪生，最後由圖希族的「盧安達愛國陣線」(RPF)擊敗政府軍、控制政權，掌權至今。

22歲的Amiel Nubaha是盧安達裔澳洲人，是就讀昆士蘭格里菲斯大學的法律與犯罪正義學位四年級學生，今(2017)年2月到台灣交換一學期，7日正逢盧安達大屠殺23週年，他在台北舉辦了一場小型聚會稱「團結聚會」(solidarity gathering)，希望能將「真正」的歷史告訴更多人。

14年流離多處難民營 只想尋根

Amiel於大屠殺當年悲劇發生不久、1994年11月在鄰國坦尚尼亞(Tanzania)的Cabalisa難民營出生，2002年被安置到辛巴威(Zimbabwe)，直到2009年在聯合難民署的安置計畫下，全家才被安排到澳洲生活、取得澳洲國籍，這年他14歲。

14歲以前的Amiel沒有國籍(stateless)，住過多個難民營，在難民營裡的待遇比該國最下階層公民還要不如，他看過飢餓、貧窮、沒有人權的尊重，這種情況下很容易讓一個人無所適從、找不到生命的意義，產生身分認同的危機。

儘管因父母是盧安達人、才有盧安達的身分認同，但他從來沒踏進這塊土地，所有關於盧安達的歷史、生活、風景都是從父母口中聽說，或長大後從電視和網路得知，被問到為何對盧安達有身分認同，他說，成為難民是沒有選擇的，但它可以從父母口中了解他們的生長環境與記憶，「我似乎能強烈感受到那股聯繫」，「而當你14年都沒有國籍時，就會想要回家，儘管我的課業、朋友與成長都在澳洲，但家就是家。」

也正是因為有這樣的童年經歷，Amiel認為每一次遷移都是一次成長的機會，才能建構他的人格成為今天的自己，並且當他現在生活無虞，有了教育機會和一點小成就後，回頭看看以前的自己，更能思考自己有哪些能力、哪些資源可以回饋他人。

當掌權者訴說著歷史 所有人都成為受害者

4月7日對Amiel和所有盧安達人來說是個悲傷而嚴肅的日子，無論是否切身在那場災難中受到影響，Amiel說，「在那一天，每一個盧安達人心中都會敲醒響鐘，提醒著我們不要忘記這個嚴肅的日子。」

然而，國際主流媒體往往只看到歷史的一面，或者說「勝利者敘述的歷史」，而忽略了另一方也是受害者。1994年7月4日悲劇結束後，圖希族人掌權，大量胡圖族人被殺害，更有高達上百萬盧安達人、特別是胡圖族，在非洲各地流離失所，成為難民至今無法回家。但悲劇結束後的這一段胡圖族歷史，卻在因為圖希族人掌權下遭到刻意掩蓋。

這樣的敘述造成了，同樣在一場悲劇中喪生，有些人(意指所謂受害者)的犧牲似乎就比較值得被紀念而永久歌頌，但另一群被視為加害者的犧牲就乏人關心，甚至被歷史遺忘。

Amiel在受訪過程中不斷提醒，「屠殺的歷史和手段不該被當作政治工具，勝利者最後成功推翻政府、掌權了，就把自己描寫成事件受害者，而大力撻伐加害者，這只會讓種族分裂與悲劇遺緒繼續存在。」

Amiel說，「面對歷史我們必須帶著謙卑的心，沒有人可以指著對方、貼上受害者或加害者的標籤，而簡化了整個事件」，「唯有另一方的聲音也被聽見、被重視進而改善，真正的和解與和平才會到來。」

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