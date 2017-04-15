新住民工藝展 10位新銳創客首獻藝

（台灣英文新聞／施家恩綜合報導）四位來自越南的新住民漂亮姊妹黃清玄、阮千又、阮明明、杜秋莊，周六穿著越南傳統服裝飄逸長衫「奧黛」走秀展示10位新住民工藝家的作品，走秀服裝創作者，也是來自越南的新住民武清清老師。

內政部移民署與文化部國立工藝中心特別以「異業合作」方式，首度辦理「新住民工藝聯展」，並於今(15)日舉辦聯展開幕暨新住民導覽大使成軍記者會，這群穿著剪裁合身、飄逸長衫的新住民姊妹們，走秀展示著以新住民擔綱創作的工藝品，現場也有新住民擔任工藝導覽員解說。

動感走秀的音樂聲最後，被迎接出來的是這次走秀服裝創作者：武清清老師。來自越南安江縣，從她的作品－紅鶴小禮服、碧螺春春裝、孔雀舞連身服－看得出融合文化多樣性。出身於越南西南部綢緞產地的武清清，高中畢業開始學習服裝設計，學成後並開了一家服裝店，16年前因嚮往臺灣服裝界，將越南的店頂讓朋友，隻身來臺，並在成衣工廠上班3年多，後來認識在傢俱公司上班的呂先生，相戀結婚。

武清清婚後育有兩個小孩，曾因生計開了水餃店，卻因無法忘懷服裝設計，呂先生於是收掉生意不差水餃店，買了5部不同功能的縫紉機，及大批布料，全力支持武清清開設服裝工作室，為人量身訂做服裝。現在因為用心設計，有好了口碑，訂單已排到年底。

前來觀展的移民署長何榮村也學著與姊妹們一起走秀，他興奮地說，這次走秀及工藝展，展現出新住民的創意與活力，她們是政府新南向政策的重要力量，這次工藝中心還培訓6位新住民姊妹擔任導覽大使，使用母語介紹母國觀光客來行銷臺灣，新住民擁有的能力是寶，是臺灣擁抱世界的重要資產。

新住民創作家當中，有來自泰國的李玕雅，先生是國內知名樹皮編織創作家李永謨，雖然李永謨患有小兒麻痺症，但兩人相愛互為扶持，並從創作中得到滿足與幸福。作品中融入文化，化腐朽為神奇！這次她利用雞毛及樹木果實所創作的「雞」，栩栩如生，相當可愛與俏皮，也藉此鼓勵大家「機不可失」、「贏得先機」。

另外一位讓樹木再生的工藝家，是原籍中國大陸山東省青海市的郭素亦，本來從事服裝設計的她，因為2008年見證八八水災大自然的反撲，開始以漂流木為創作對象，從臺灣之光林書豪、大導演李安以及常年賣菜樂捐的陳樹菊，都是她的雕刻題材，從她的作品中可以體悟到「天佑臺灣」，時時為臺祝禱的力量。

來自緬甸的賴薏玉，其環保打包帶編織作品，展現了臺灣色彩豐富、文化多元的樣貌。由新住民模特兒手拿七道彩虹包展示走秀，看得出這項工藝的樂趣。她的手作之路，從珍珠帶、織帶、蛇紋帶，乃至平編、田字編、米字編等技巧一路學來，已經學習有成，開始接受訂單販售，也從編織得到在臺灣生活的喜悅。

另外來自印尼的黃文靜，以皮革、蠶絲及蠟線，做成別具印尼家鄉風味的銀飾手環，這是她對思念家鄉的一種回味及抒發。從印尼風土事物進行創作，讓她越來越愛上在臺生活，她的大象及小包包鑰匙圈色彩鮮豔充滿童趣，就連筆記本與名片夾，也使用牛皮製作，花樣既新穎也富實用性。