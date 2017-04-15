東南亞台商徵才　助落實新南向政策

（台灣英文新聞／葉子綺 台北採訪報導）由行政院僑務委員會所主辦的「2017東南亞僑台商攬才博覽會」今(15)日在台北車站大廳登場，行政院長林全、僑委會委員長吳新興、以及銘傳大學校長李銓等皆親臨現場。現場有來自6個東南亞國家的僑台商、共120家業者參與，提供逾1500個職缺。

吳新興於開幕儀式表示，本次的徵才活動是今年最大的東南亞台商攬才博覽會，配合新南向政策的推動，提供海外台商與台灣僑生一個交流平台。

吳新興強調，東南亞是台商聚集的重鎮，而在台灣求學的僑生，畢業後就業對於台商企業進入當地政經社會，往往有相當大的幫助，透過這次的媒合活動，除了能有效提供台、僑商所需要的人力資源，更能強化東南亞國家與台灣之間，人才的鏈結和流動，使新南向政策推動更順利。

行政院長林全也於開幕致詞中表示，東南亞近幾年來經濟的興起，是國際間有目共睹的，政府推動的新南向政策無非也是注意到這樣的發展現況，期待台灣與東南亞國家彼此交流，形成良性互動。

林全進一步說明，台灣目前於東南亞國家中沒有邦交國，如何在沒有外交關係的情況下穩定雙邊關係，「人」的交流便是重大關鍵；透過人的往來，建立國與國間彼此的互信、好感、善意和了解，也是新南向政策的首要目標之一；而於當地深耕、已發展良好人脈的台、僑商們，在此扮演非常重要的角色。

林全除了鼓勵在台灣求學東南亞僑生，將在台所學帶回他們的國家，繼續發展、開拓事業外，更不忘對新住民子女喊話，期盼他們也能藉著母語優勢，到東南亞開拓事業。未來僑委會將針對東南亞台商所需人才進行深度探訪，也將積極與台灣大專院校合作，讓僑生能夠更順利到台灣學習、培養當地所需專長，並於未來回到母國工作，靠著在台經驗與台灣保持密切聯繫。