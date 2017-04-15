〈時評〉地不如糞、人不如豬

今天看到一則新聞，所謂「大豬帶小豬」要鼓勵沼氣發電。看完之後實在是大有感嘆，真的是「地不如糞、人不如豬」啊！這則新聞報導主要是環保署為了鼓勵沼氣發電，補助養豬戶擴大設備收集豬糞尿，若能協助小養豬戶處理200頭豬的糞尿，就補助100萬元，而且設備的補助幾乎沒有上限，可以高達5,000萬元。環保署說法，沼氣發電設備動輒要千萬元，小養豬戶買不起，因此大的養豬戶在裝置這些設備時可以擴大產能，並協助小養豬戶收集豬的糞尿。環保署說法是如果處理4萬頭豬的糞尿，一年可以發200萬度電、減少二氧化碳4萬公噸排放、及110萬公斤有機廢棄物。也就是說一頭豬的糞尿，一年可發50度電。若換成地熱發電的設備，一年200萬度電，大約是250KW的發電機組所發的電量。地熱發電機組的設備費用約2千萬至3千萬元。而環保署準備補助沼氣發電設備預算2億元，若用來補助地熱發電設備，可發8倍的電力。

目前能源局沼氣發電收購價每度電5元，去年是3.9元，提高了近乎三分之一。而地熱發電四年來維持在一度電4.94元，發電設備一樣是動則千萬元。地熱發電更嚴重的是挖井費用動則上億元。例如說，科技部能源國家型計劃 (NEP2) 在宜蘭三星紅柴林挖兩口共5,000公尺的地熱井，用掉的經費是2億元。若以能源局現行的補助辦法來看，要挖井2,500公尺才能補助，最高補助5,000萬元，且要發電並併網供電才能拿的到補助。

科技部在三星所挖的地熱井，井口水溫只有90℃，自湧出水量每小時40噸的水。也就是說能夠用的發電機組只有40KW，是非常小的地熱發電容量，而併網設備可能也還要花好幾百萬。換句話講，依照能源局目前地熱發電補助辦法，地熱業者根本不可能拿到補助。這就是為什麼定了這個補助辦法，5年來沒有一家業者能夠拿到能源局補助。這也是台灣到目前為止，地熱發電容量還是零之重要原因。

我們呼籲環保署應該站在環境保護、減少空污、減少CO2排放等立場，比照沼氣發電設備補助，用空汙費來補助溫泉業者之地熱發電設備。補助辦法可以是類似的，如制訂辦法為在溫泉區，地熱發電完以後，供水給該溫泉區其他的SPA溫泉浴池使用，並且使用完以後再回收利用，這樣就可以得到地熱發電的設備補助。並且只要能發出電，除了能夠自用、或者供社區使用、或者回售給台電，都可以拿到環保署的設備補助。而不是像能源局目前限制的，一定要能夠併網供電給台電以後才能拿到挖井費用的補助。

再生能源應該是跨部會一起推動的。所以，除了經濟部能源局之外，我們呼籲環保署、還有農委會都能夠在再生能源的推動上面共同協助。尤其是地熱發電部分，好的地熱資源都在國有林地、國有地、或者是農委會的林地，因此農委會林務局積極協助是非常必要的。在此呼籲當過宜蘭縣長的林聰賢主委，能夠重視此案。因為，宜蘭是全台灣最佳的地熱發電的資源所在地，已努力了十年到目前為止還沒有正式供電。農委會管轄下的林務局的土地上有許多非常豐富的地熱資源，如何活化利用，就看林聰賢主委的魄力了。