國安會密切關注朝鮮半島情勢 遊南韓正常出團

（台灣英文新聞／政治組綜合報導）針對朝鮮半島最新情勢，國安會14日由吳釗燮秘書長召集相關機關首長討論。會中各機關除交換最新情勢與資訊，並討論如何就可能的情勢發展，包括區域安全、地緣政治、國安等，預做判斷並規劃各項因應作為。吳也請各機關關注情勢變化，隨時彙報。

東北亞局勢幾乎處在戰爭邊緣，美國「卡爾文森號」（USS Carl Vinson）航空母艦戰鬥群正駛向朝鮮半島附近，美國總統川普還在推特上表示，「如果中國不幫忙解決北韓，我們會自己問題」。平壤當局揚言時機成熟隨時核試，金正恩已下令平壤撤離60萬居民，朝鮮半島瀕臨戰爭邊緣。

14日會中各機關除了交換最新情勢與資訊之外，並討論如何就可能的情勢發展，包括區域安全、地緣政治、國安及財經、僑務與觀光等領域，預做判斷並規劃各項因應作為。

這場會議出席者包括總統府劉建忻代理秘書長、國安會副秘書長陳俊麟、行政院秘書長陳美伶、國防部長馮世寬、外交部長次長侯清山、陸委會主委張小月、金管會副主委鄭貞茂、國安局局長彭勝竹、交通部次長王國材以及中央銀行總裁彭淮南等。

針對南韓旅遊是否發佈警示，外交部14日表示，目前針對南、北韓暫無發布旅遊警示。或通知當地僑胞、旅客、學生，但未來將視情勢發展變化調整警示。