簡又新專欄─工業革命起源大國  150年後再度成為減碳領先國

稱為「日不落帝國」的英國自十九世紀工業革命以來，開啟了國家發展的重要里程，成為全球領先的經濟體，但也正是工業革命產生大量的排碳讓全球環境走到了今日危險的境地，其實當年最大工業國近年已逐漸做了改變，在去(2016)年碳排放首度降到十九世紀以來最低量，英國到底是如何做到的？

英國有趣的地方在於，它是全球第一個成立「氣候變遷與能源部」這一專責部會處理氣候變遷議題的國家，數據顯示，英國排碳量在2016年下降5.8%，且下降時間越來越快，主因是煤礦使用量達到近50%的歷史上最大降幅，另一個原因是實行碳訂價制度，讓所有化石燃料的使用都要付出成本。

去年4月份英國把碳訂價的價格提升為兩倍，意即使用每公噸碳要繳交700元台幣的碳價格，這價格未來可能還會繼續提升，第二個原因是去年再生能源使用量大幅增加，1956年全年煤炭使用量是2億公噸，如今只剩下12%，達到十九世紀以來最低點，取而代之的是再生能源。

英國關閉了許多用煤發電廠，訂定的目標是2025年要全面廢煤，這對成為全球第一個工業革命的國家來說是很了不起的決定，儘管2016年廢煤後天然氣仍增加了12.5%、用油量增加1.6%，但已自2000年以來下降許多，所佔比例不高。

在碳的供給方方面，英國在2016年裁撤「氣候變遷與能源部」後另外成立了「能源商業與工業策略部」，因為對英國來說，氣候變遷已在控制之中，但能源轉型與工業策略轉型是個大問題，該部門預計將提出2017年後英國的能源走向與工業策略報告。

另一個是需求方的改變，最近倫敦要通過一項新法律「流動車量毒性排氣費」，將於今年10月實施，特別針對汽車的碳汙染排放量課以費用，目的在鼓勵使用電動車或混合車減少碳排放；另一項政策則是要開始驅逐都市內的柴油車。

在交通方面，倫敦也在實行一項新計畫，倫敦市政府補助470萬英鎊，讓福特汽車公司製造出20輛客貨兩用廂型車，既是電動車也是油電車，這些車輛在都市內運行，透過全面電腦化的自動計算，試驗是否能在雍塞的城市道路中運行出最良好與適合的環保路線及產生之效益，例如不浪費時間、不塞車導致排氣增加等。

去年一整年是英國二氧化碳排放狀況最好的一年，排碳量是150年來新低，主因是全年太陽能發電總量正式超過火力發電量，目前全國只剩下10個火力發電廠，有些又僅在燃燒生質燃料，部分火力發電廠已作備用使用、不正式對外發電，這讓全球社會看到，在過去認為不可能達到的目標，透過英國整個發電系統的轉型，運用創意、創新完成並領先國際。

創意的點子還有另一例，一家英國連鎖咖啡店Café narrow想到可以用咖啡渣提煉柴油，1公噸咖啡渣可以提煉出245公升柴油，還可用做生質燃料，提煉出的小燃料就像煤塊一樣可以供給400多家戶使用；另外，咖啡渣內含油脂，也可製成許多含油脂成份的生活用品如化妝品，有些國際級化妝品大廠正在實驗利用咖啡渣提煉出的油做唇膏，透過創意無窮的商品，不僅有趣，也為氣候變遷帶來解決辦法。

蔡佳穎／編輯整理，臺灣永續能源研究基金會授權刊出。