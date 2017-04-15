美將台灣等6國列匯率操縱「觀察名單」  等同於口頭警告

（台灣英文新聞／財經組 綜合報導）美國財政部14日公布總統川普上任後，首份貿易夥伴外匯政策報告，台灣、中國、日本、南韓、德國與瑞士6國列入「匯率操縱觀察名單」中。

日前川普接受《華爾街日報》訪問時表示，美國政府不會將中國列為匯率操控國，原因是中國幾個月來並未操控其匯率，甚至還採取措施防止人民幣貶值，因此改變他在競選期間的承諾，川普說，「此刻與北京聚焦處理北韓比較重要。」

美國財政部公布的報告指出，中國與德國並未操控其貨幣價值以獲得不公貿易優勢，但應更加努力縮減對美巨額貿易順差，除上述兩國，美財政部也將台灣、日本、南韓和瑞士再度列入觀察名單之列。

據美國財政部所訂定匯率操縱國的三大檢驗標準：貿易國對美國的貿易順差不得超過200億美元；貿易國經常帳占GDP比率要小於3%；貿易國持續性進行單向外匯市場匯率操縱干預，且年度內重複進行淨外匯購買之金額超過GDP的2%。

央行官員表示，目前在檢驗匯率操縱的三項標準中，台灣只有一項合乎標準，即為對美貿易順差小於200億美元，其餘標準如經常帳佔GDP比重須低於3%，台灣由於超額儲蓄嚴重、出口導向國家、GDP規模甚小，是結構性問題，幾年內難以改善。

而關於單向干預之部分，報告指出台灣有干預外匯的歷史紀錄，並在過去一年內持續單邊干預外匯市場；政大金融系教授朱浩民說，其實各國央行本來就會在市場波動時出手干預，只是次數多寡。

列入「觀察名單」之貿易夥伴國，雖不會遭到美方懲處，但「觀察名單」約等同於美國對該國匯率政策的口頭警告，據《路透社》報導，今年三月底，美國財政部確實已派遣官員至台灣作實地查訪，甚至還拜訪了台灣央行以及相關部會，與台灣當局就干預匯市一事進行溝通，但是雙方仍然對於「干預規模」以及「單邊干預」等議題，未能達成共識。

台經院副院長邱俊榮表示，只要列在觀察名單上，我國貨幣政策操作壓力自然存在，央行未來貨幣管理手段可能要細緻一點，拉尾盤的動作不要太明顯、幅度不要那麼大。

學者表示，不論台灣有無再被列入匯率操縱觀察名單，都已達到美國想要的效果，列入與否已不是重點，台灣央行最近動作變少，都不出手大幅干預匯市，表示已產生效果。