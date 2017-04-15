北韓總參謀部：幾分鐘內足以將美軍駐韓基地炸毀

（台灣英文新聞／國際組 綜合報導）朝鮮半島緊張局勢持續升高，北韓軍隊總參謀部14日揚言，幾分鐘就足以將包括美軍駐南韓的幾個基地，以及南韓總統府青瓦台化為焦土。



外界預測北韓可能在今(15)日已故領導人金日成冥誕「太陽節」前後，進行第6次核子試驗，美國則對此大動作派出卡爾文森號(USS Carl Vinson)航母打擊群前進朝鮮半島海域，川普13日以強硬口吻表示，北韓是一個將會「被處理」的麻煩，白宮方面也證實正在評估因應北韓核試的軍事選項，美媒更稱華府會對北韓採取先發制人的攻擊。

但北韓放話，只要平壤高層認為時機成熟，北韓隨時都可進行核子試驗，美國若先發制人，北韓絕不會坐以待斃；北韓總參謀部也發出聲明表示，川普政府瘋狂進行軍事挑釁，已嚴重到萬分危險程度，無法繼續袖手旁觀。



聲明表示，北韓軍隊和人民將超強硬反制，徹底粉碎美國強盜般的政治、經濟、軍事挑釁圖謀，其軍事實力在幾分鐘內就足以將包括美軍駐南韓烏山、群山、平澤基地，和青瓦台在內的「邪惡巢穴」化為焦土。

對於美國派遣卡爾文森號航母打擊群赴朝鮮半島海域，聲明也表示，航空母艦等大塊頭目標，離得越近，打擊摧毀效果越大。

美國國家廣播公司(NBC)13日引述匿名情報官員的話獨家報導，美國已準備好以傳統武器對北韓發動先發制人的攻擊，但福斯新聞引述多名美國國防部匿名官員的話反駁說，NBC的報導內容「錯得離譜」，華爾街日報也報導，儘管美國官方在檯面上都強調正在評估軍事回應北韓挑釁，但私底下川普政府官員都淡化動武的可能性，包括攔截北韓飛彈，畢竟此舉恐導致東北亞緊張情勢升高，中國反應也是華府考慮是否進行軍事攔截的原因。

俄羅斯14日呼籲各方自制，中國外長王毅說，戰爭沒有贏家，希望美國與北韓停止互相挑釁，避免事態發展到不可逆轉的地步。

除了北韓高麗航空外，唯一飛航北韓的中國國際航空公司，將於17日起暫停往返北京與平壤航線；這組當天往返北京平壤的航班為每週一三五飛行，14日的返航班機已於當日晚間6時過後降落北京。

根據韓聯社報導，平壤市區已為太陽節大閱兵實施交通管制，南韓軍方預測，此次閱兵規模恐為史上之最。