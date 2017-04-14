中廣音樂網 寶島網遭勒令停播！今晚12點將走入歷史

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）中廣音樂網、寶島網驚爆今(14) 日晚上停播！根據媒體報導，由於日前中廣與NCC官司敗訴，裁決書已於今日送達中廣，NCC要求凌晨12日起停播，包括播出已30年的中廣音樂網和寶島音樂網都得停止播出，否則將移送法辦。

中廣音樂網創立於1987年，節目以音樂型態為主，包括歌手萬芳、娃娃等都曾主持過節目。中廣寶島網成立之初名為「中廣農業調頻台」，之後改為「中廣調頻閩南語網」，1999年起改名為「中廣寶島廣播網」，以閩南語為主，國語為輔。

去年NCC通過客家委員會、原住民族委員會申設全區廣播電台案，宣布限時3個月內收回中廣音樂網、寶島網頻段。中廣聲請停止執行，台北高等行政法院裁准，NCC提抗告，最高行政法院16日判NCC勝訴，撤銷停止執行裁定，NCC可執行收回頻率確定。

NCC上月底舉行記者會表示，已收到最高行政法院通知，待收到正式裁定書後，NCC就會撤銷中廣音樂網、寶島網執照，中廣收到處分書後就要停止播音。

NCC說，中廣音樂網、寶島網頻率經行政院核配給原民和客家公益使用，講客廣播電台使用中廣寶島網頻率，近期將工程測試，5月中旬試播，6月中旬正式開播；用中廣音樂網頻率的原民台較晚，可能要到8月1日，但兩台都是與既有公營電台廣播鐵塔共構共用，不需另外建置。

中廣音樂網和寶島網14日無預警面臨停播命運，已於臉書官方粉絲業發出聲明稿。