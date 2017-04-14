美妝使用者分享？衛福部：參考就好

（台灣英文新聞／朱明珠 台北報導）俗話說，世界上只有懶女人，沒有醜女人，相信許多女性的化妝桌上都堆滿瓶瓶罐罐的保養品和化妝品，尤其在廣告和部落客大力宣傳、推廣下，相信大部分的女性都失心瘋的狂買；然而，該如何慎選好的保養品和化妝品呢？小資女孩們該如何兼顧美麗而不花冤枉錢？

目前化粧保養品多以品牌形象、明星代言、廣告曝光、粉絲分享等各式行銷活動吸引消費者購買。然而，根據衛福部食藥署網站不合格產品專區中的105年7~12月化粧品檢驗不合格產品公開資訊表，SNQ推廣中心統計其資料後發現不良原因以未辦理含藥化粧品查驗登記居多，共23件，另有生菌數過高2件、含有不得檢出的菌種1件以及防腐劑過量1件，顯示消費者除了參考品牌、廣告和代言人等，還須更積極主動留意品質安全，或是透過相關的把關、識別來聰明選購。

SNQ國家品質標章提醒消費者，「使用者體驗」或「滿意度調查」等結果缺乏科學實證，而能從原料、製程到成品皆提出科學驗證數據的產品，才是安全有效的選擇；明星代言是主流行銷方式，但真正最佳代言人應該是好的產品本身！

在化粧保養品的宣傳上，最常看到「使用者體驗」或「滿意度調查結果」等文字和數據來說服消費者，但這些以行銷為出發點所提出的量化的數字和「質化」的「感受」，其實是缺乏科學實證的！

為了幫愛美的女性把關，生策會設立SNQ國家品質標章已有13年，目前每年由120位專家學者審驗把關，能夠脫穎而出的化粧清潔保養產品從原料、製程到終端產品皆須提出科學化的實證檢驗合格數據，除了說明效果，也能讓民眾理性而不盲目的選擇安全且適合自己的產品，享受安心又有效的保養。

愛美是天性，如再加上後天聰明選擇對的產品，使用真正端得出科學實證數據的化粧保養品，把錢花在刀口上，才是美麗與智慧兼具的保養關鍵。