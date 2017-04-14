慕軒飯店歡慶三周年 AMAZZING CLUB會員制度驚艷登場

（台灣英文新聞／朱明珠 台北報導）國泰商旅旗下的都會精品飯店MADISON TAIPEI HOTEL慕軒飯店即將在4月17日滿三歲囉！今（14）日正式於慕軒飯店 URBAN 331威士忌酒吧舉辦「MADISON TAIPEI HOTEL慕軒飯店三週年記者會」，同時宣布即日起推出超值的住房與餐飲回饋優惠，以及國泰商旅的AMAZZING CLUB會員計畫啟動活動。

自開幕以來，慕軒飯店致力於提供房客講究細節的雋永空間與內斂的細膩服務，更提供給懂得生活的品味人士，一個旅途中的雅緻居所，也因此獲得各大訂房網站與旅客的讚賞與好評。伴隨著慕軒三週年的到來，一系列住房與餐飲的酬賓回饋，包含住宿「買二送一」、GUSTOSO義大利餐廳或URBAN331威士忌酒吧「餐飲單筆消費滿三千送三百」，並享「豪華客房免費住宿券抽獎活動」!

另外，最受矚目也是今日記者會的重點─AMAZZING CLUB會員制度，並於2017年4月14日至5月13日間推出首波一系列驚喜連連的初始會員限定活動：包含會員住房專屬折扣，最高可享每日優惠房價再85折；會員用餐優惠及點數回饋外，再加贈主廚私房菜；在Cozzi Café更推出咖啡買一送一。

慕軒飯店表示，加入AMAZZING CLUB後不需比價，訂房直接保證最低價外，再折扣至少5%給您！還有各項專屬禮遇，至飯店享有會員專屬櫃檯可優先辦理住宿事宜、飯店內餐飲消費9折起、消費每NT$20元即可累積獎勵點數，兌換各項會員專屬好禮。成為二級榮耀會員，回饋享更多，包含免費房型升等、提早入住等的Amazing體驗。

國泰商旅總經理 莊琬華表示：「對於國泰商旅所有經營管理的飯店與餐飲，我們的團隊深受大家的認同與肯定，因為我們在意的不僅是顧客的空間享受，也在服務上不斷地提升與要求，這一次的會員計劃是希望可以將更多實質優惠回歸到忠誠顧客的身上，讓他們以會員的方式真實地享受到最優惠的服務！」