肚子莫名突起 不是變胖 當心是末期肝癌

(台灣英文新聞／朱明珠 台北報導)別輕忽身體發出的警訊！腹部若莫名突起千萬別以為只是肥胖造成，尤其是摸起來硬硬的最好就醫檢查!一名60歲男性患者，有B肝帶原合併酒精性肝炎病史，卻沒有定期健檢的習慣。一年前出現輕微腹痛卻不以為意，甚至腹部出現突起硬塊還自認只是變胖，沒想到某日腹痛加劇、臉色蒼白，最後昏倒送醫，經檢查發現是肝腫瘤撐破肝臟表面血管造成內出血，肝癌細胞甚至擴散到腹部淋巴腺，屬於晚期肝癌需要接受治療。

國泰綜合醫院肝臟中心主任胡瑞庭醫師表示，患者左肝出現一顆五公分肝腫瘤，位置長在靠肝臟上方邊緣，因肝臟本身沒有痛覺神經，初期也沒有明顯症狀，加上患者沒有定期檢查的習慣，最後腫瘤變大頂破表面血管，引發自發性的肝臟破裂才就醫。由於屬晚期肝癌，先施以栓治療，後來因癌細胞出現肝外轉移，目前以標靶藥物積極治療中。

胡瑞庭醫師說，台灣每年約新增1萬1千名肝癌患者，許多患者得知罹患肝癌後對治療沒有信心而尋求偏方，或擔心無法負擔龐大醫藥費而放棄治療，因此許多肝癌患者就醫時已經屬於晚期肝癌。目前晚期肝癌的治療方法相當多元，醫療團隊會視患者的肝功能、腫瘤大小、數目、位置及轉移與否等情況，選擇適當的整合治療計畫，也會考量患者病程及身體狀況，治療目標都是為了延長患者存活時間及提升患者生活品質。

胡瑞庭醫師提醒，造成肝癌的原因雖複雜，但約九成來自B肝或C肝帶原，早期發現肝癌的最好的方法，就是定期追蹤檢查；若經確診為肝癌，也千萬別放棄治療，最重要的就是與醫師配合、選擇最佳的治療方式，切勿聽信坊間偏方，或是擔心害怕而拒絕接受正統治療。