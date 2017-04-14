北韓情勢緊張 外交部：持續關注、暫無警示

（台灣英文新聞/ 國際組 綜合報導）北韓局勢趨於緊張，外交部今（14）日表示持續關注，駐外各館處訂有緊急應變計畫，目前對南、北韓現勢暫無警示，未來將視情勢發展變化調整旅遊警示或更新資訊。

北韓國慶日「太陽節」將至，當局可能進行新一波武器測試，加上美國航空母艦打擊群正駛向朝鮮半島，緊張情勢升高。

外交部表示，駐外各館處本來就訂有緊急應變計畫，並依情勢變遷隨時修訂，報外交部核准備用，其中包括駐韓各處。

外交部目前對南、北韓現勢暫無警示或通知當地僑胞、旅客、學生，未來將視情勢發展變化調整旅遊警示或更新資訊。

總統府今天也表示，國安團隊密切關注朝鮮半島相關局勢發展變化以及對區域無論在地緣政治或產經情勢可能造成的影響，並研擬各種可能要注意或因應的準備。

總統府發言人黃重諺今天表示，過去這段時間以來國安團隊持續密切關注朝鮮半島相關局勢發展變化，以及對區域無論在地緣政治或產經情勢可能造成的影響，並在確保國家利益和國人安全福祉下，研擬各種可能要注意或因應的準備。

媒體詢問，總統蔡英文是否有針對朝鮮半島召集國安團隊會議？黃重諺說，就像之前川習會一樣，都會有定期或不定期的討論，最近總統有召開國安會議。

黃重諺說，整體而言希望區域間穩定和平，台灣作為國際社會一份子，和其他國際成員在這方面有共同希望，希望區域可以維持和平穩定。

媒體追問如果朝鮮半島發生戰爭對台灣的影響為何？黃重諺說，各種可能性國安團隊都有討論，後續政策上政府該做哪些事情，都會到位。