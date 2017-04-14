台灣知名當代藝術鋼雕 現身華府街頭

（台灣英文新聞／藝文組 綜合報導）臺灣知名當代藝術家洪易的彩繪動物雕塑，將於4月28日至10月31日首度於美國華府街頭及極具臺美外交歷史意義的雙橡園現身，以他擅長的鋼雕創作，為這座國際大城獻上綜合臺灣傳統、現代及當代藝術元素的視覺大宴。

洪易的作品不只從傳統臺灣社會的生活與文化中找尋圖像元素，也透過現代藝術的構圖進行轉化，進而融合當代臺灣社會的語言與符號，予人高度開放的欣賞及解讀空間。他的彩繪動物系列鋼雕富有歡樂、喜慶、吉祥的愉悅氣息，色彩鮮豔、具童趣，在2015年及2016年以公共藝術的姿態陸續於舊金山市政廣場及紐約百老匯大道時尚特區展出，活潑妝點了這些城市的街道風景，並獲得矚目。

這次在華府市中心及雙橡園的展覽包含了9件大型及4件小型作品，預計展出至10月底。「鷹鴿水水牛」、「龍馬」、「三羊開泰」及「駱駝（一對）」等5件大型作品將以公共藝術形式，佈置於華府市中心人潮熙來攘往的街區，包含新興高級住商特區CityCenterDC、沿著主要交通幹道「紐約大道」的先鋒廣場Herald Square以及「麻州大道」上的中國城公園，涵蓋了華府人文、政治及觀光活動最鼎盛的街區，因此可望在華府政要、藝文人士及觀光客心中烙下鮮明的臺灣藝文風景。

此外，幾近六米高的「長景祿」將安置於駐美國代表處正門外，屆時將為代表處辦公大樓標舉臺灣文化意象。而「大牛」、「大圓龍」及「鋼鐵圓龍」等3件大型作品，以及「馬上鑽」、「馬上發財」、「小犀牛」、「小馬戲團」等4件小型作品則裝置於雙橡園，共同慶賀雙橡園在臺美外交史上已服務屆滿80周年的光彩時刻。