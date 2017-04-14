標榜更多「真實」   看俄媒體如何報導美國攻擊敘利亞一事

（台灣英文新聞／蔡佳穎 綜合外電報導）美東時間12日的聯合國安理會會議上，俄羅斯再度否決安理會決議案，要求敘利亞政府配合調查4日發生的生化武器攻擊，並承擔起所有責任，這是俄羅斯第八次與西方社會為敵、否決安理會關於敘利亞的決議。

美國麻州聖十字學院的歷史學副教授Cynthia Hooper投書《華盛頓郵報》指出，出於對媒體研究的興趣，她觀察數家俄羅斯電視與平面報導、推特和分析文章，在敘利亞政府生化武器攻擊和美國攻擊敘利亞事件的國內外報導差異反映出：俄羅斯媒體在國內報導統一口徑，但對國外報導時卻出現不同立場。

在俄羅斯國內，所有國營媒體與獨立報都一致指責川普錯怪阿薩德政府，反駁美國指稱阿薩德政府是4日化武攻擊背後的主謀，同時批評行政部門未依法向國會或聯合國取得授權就逕自採取軍事行動，炸毀敘利亞政府預備用來對抗伊斯蘭國(IS)的空軍基地，間接助長了恐怖份子的氣燄。

上述這些立場都與俄羅斯政府的聲明一致，在化武攻擊發生後，俄羅斯國防部發言人公布一段Youtube影片澄清敘利亞空軍根本沒有投射生化武器，反而摧毀製作毒氣生化地雷的倉庫。

RT向國際發聲意在提供公正事實？

一家俄羅斯國營、目標客群為西方人士的英語媒體「今日俄羅斯」(Russia Today)也報導類似立場，但卻做了點改變，這家國際電視台長期以來的標語就是「抱持更多懷疑」，標榜帶給觀眾更「真實」、不被西方媒體蒙蔽的敘利亞實情。

例如在它的英語網站上發表了一篇社論，強烈譴責西方媒體一面倒，聲援美國透過軍事行動報復阿薩德政府的做法，批評西方媒體不經思考的病態反應。

RT也抨擊國際社會的差別待遇，敘利亞用生化武器攻擊平民造成大量損失，引起國際社會大加撻伐，但美國在3月中空襲Mosul造成150至200位伊拉克民眾死亡，國際社會卻縱容此舉。

RT製作的新聞圖表寫著「媒體、官員都對敘利亞生化攻擊有熱烈反應，卻對伊拉克死傷不多關心」，並在多家電視報導中放送這張圖表；另一篇報導則要求美國「出示證據」證明阿薩德政府使用化武。

在眾多報導中，還有一則使用蒙太奇手法的照片，前一張是美國駐聯合國大使Nikki Haley手持多張小孩在化武攻擊中喪生的照片，搭配川普說「可愛的小孩被殘忍謀殺」，下一張照片則是美國前國務卿Colin Powell在2003年於聯合國安理會手持一小瓶粉末，並配上小布希總統的警告，認為伊拉克藏有大規模毀滅性武器。

這兩張照片的對比意在提醒觀眾，當年美國宣稱「伊拉克擁大規模武器」的資訊是錯誤的，也被視為是情蒐失敗，更傳達了美國政府可以利用照片與訊息煽動民眾情緒、掩蓋他們缺乏具體事證的情形。

俄羅斯媒體這麼敘述，「一般人看到電視上播出小孩死亡的影像，總能觸動民眾情感，但我們應該捫心自問，我們的直覺是否被操縱了？」

俄羅斯政府控制媒體

俄羅斯政府總要確保三大電視媒體能體現「俄羅斯是個強盛國家」的統一形象，包括第一頻道(Channel One)、Rossiya 和 NTV，甚至俄國政府日前新規定，散播普丁化妝、暗指他為同性戀的照片是違法的，將被判處15天監禁或罰款3,000盧布(約新台幣1,600元)。

RT在節目上邀請各領域的來賓表達觀點，他們提供一個平台容納各種對於美國現狀的質疑，而非控制由西方媒體權威散播出來的訊息，聲稱他們能讓觀眾免於受騙上當，甚至自願協助Facebook打擊假新聞，但RT被美國情報單位視為宣傳俄國官方訊息的工具。

RT致力於讓民眾對現存機制和西方建構出來的國際秩序抱持懷疑，但同時若有報導對俄羅斯當局不利的新聞，該則言論也會很快被下架或「修正」，舉例來說，當CNN報導美國國防部調查俄羅斯對敘利亞化武攻擊是否知情時，RT在報導時也會提到這則新聞，但只用來做為「西方報導偏頗的範例」。

美國與俄羅斯記者都宣稱他們擁有批評的權利，能挑戰當局權威、調查潛在的政府醜聞，但對於本國和他國領導人的批判程度似乎有異，接受克里姆林宮資助的俄羅斯國內媒體，除了極少數有勇氣的新聞從業人員之外，大多數媒體的存在都只是強化了政府的權威形象。

做為俄國外籍人士消息來源的RT，更將自由民主的優勢轉變成易受攻擊的弱點，凸顯了「質疑當局的權利」如何能同時成為「利用言論自由而醜化敵人」的武器。