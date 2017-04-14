茶香書香櫻花飄 一堂在地文化美感課程

昨（13）日下午烏來國中小的校園好熱鬧，新店高中大哥哥、大姊姊帶著烏來國中小的弟弟、妹妹，一起在茶香、櫻花雨伴隨的陣陣讀書聲與歡笑聲中，協作完成了一堂結合在地文化的美感課程。

身為全國107課綱前導學校，新店高中結合在地文山茶鄉產業，研發出「茶裡乾坤」特色課程，內容包含茶的歷史、茶的文學、茶道文化及採茶體驗等。應烏來國中小盛情邀約，李玲惠校長帶領課程研發成員圖書館范麗卿主任、歷史科張淑婷老師、家政科邱薏芸老師、43位高一同學及3 位外籍生同學，大手攜小手，進行一堂櫻花茶趣與讀書樂的在地文化美感課程。訓練有素的新店高中學生，優雅熟練地沖泡文山包種茶，甘醇的茶香和舉手投足間的美感，讓烏來國中同學不禁露出嚮往的眼神。同一時間國小組進行的是繪本導讀，大、小學生一同悠遊於文學世界裡。今天所有的繪本是由新店高中文教基金會提供，活動後將全數捐贈作為烏來國中小的藏書。

畢業於烏來國中目前就讀新店高中三年級的黃少怡同學表示：今年能以繁星計畫錄取長庚大學醫學影像暨放射科學系，都要感謝國中及高中師長的栽培，很高興今天能回到母校，和學弟妹分享美感課程與學習經驗，也希望自己的成功能鼓勵學弟妹好好加油。

烏來國中7年級的馬婷卉同學表示：原來泡茶真的需要學習，經過老師指導後，控制溫度和時間所泡出來茶，喝起來真的不一樣！ 坪林茶鄉園陳耀勳董事長表示：新店高中能注重在地文化及產業，發展出這麼有意義的課程，並能推廣到國中小，真的令人感動。個人能盡小小小心意提供茶葉贊助今天的活動，深感榮幸!

烏來國中小洪慶源校長表示：非常感謝新店高中李玲惠校長帶著團隊和師生來到烏來，為烏來的孩子帶來許多人生中第一次的學習感動和驚喜。老師細膩專業的講解茶葉品種、溫度控制及茶文化藝術，讓學生藉著茶的味道領略到人生的味道。烏來國中小的老師雖然每天都進行著各項閱讀學習，但今天在年齡相近的大哥哥、大姊姊伴讀中，我們更可以感受到最純真的關懷與互動。烏來與新店有著20公里的路程，然而今天兩校之間變成零距離了。今天我們嚐到人生的美味、看見人生的美景、體驗零距離的愛、感受滿滿的溫度。

李玲惠校長表示：107課綱強調發展各校特色，「茶裡乾坤」是新店高中跨領域社群老師共同研發的特色課程，所有高一學生都必須學習採茶、製茶、泡茶等，藉由茶道藝術沉靜學生浮動的心並涵養其成為生活美學家。在烏來春櫻盛開之際，帶著107的新課程到烏來國中小，一起共學茶道、共讀繪本，從城市到山間、從小學到高中，一同分享具地方文化特色的美感課程，同時也是為107新課綱做更好的準備。