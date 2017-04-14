洛杉磯安檢未查出  加州女警於桃機主動繳械

（台灣英文新聞／社會組 綜合報導）美國加州一名女警葛蘭特(Nell Grant)昨(13)日經桃園機場轉機前往泰國旅遊時，發現背包有1把手槍、6顆子彈，立即通知航空公司地勤，航警處理並移送桃檢。

這名45歲的女警葛蘭特昨天上午帶著8歲兒子偕同友人搭乘華航CI-7班機抵台，原定經由桃機轉機至泰國曼谷旅遊，在桃園機場等候轉機時，發現背包內有1把手槍、6顆子彈，主動告知航空公司地勤，地勤人員立即通報航警處理，葛蘭特隨即繳械。

她解釋自己因執勤把槍彈放在背包內，一時疏忽忘了就帶上飛機，也出示警徽表示自己是加州州警，並希望聯繫美國在台協會(AIT)人員協助處理，AIT獲悉狀況後協助葛蘭特委任律師。

因葛蘭特觸犯中華民國《刑法》與《槍砲彈藥刀械管制條例》，但自動繳械屬自首，航警訊後昨晚將葛蘭特責付委任律師，同時移送台灣桃園地方法院檢察署偵辦。

因為葛蘭特只有幾天假期，兒子又有就學問題，希望檢警能儘速偵辦，早日離境，但目前諭知限制出境、出海，另槍枝送請鑑驗，等候調查，同行的另名女性友人及2名未成年幼童也放棄行程，留在台灣。

至於出境時，為何能順利通過洛杉磯機場安檢，葛蘭特說她也不知道。

《蘋果》報導，法界人士指出，她的行為已觸犯《槍砲彈藥刀械管制條例》第7條，未經許可運輸手槍最輕本刑7年以上，沒有緩起訴的空間。

法界人士表示，除非檢察官在偵辦時認為她沒有犯意予以不起訴處分，否則一經起訴到法院審理，因她係自首可減輕一半、法官又認為她係一時疏失，其情可憫，再減一半，若判處2年以下徒刑，才有獲緩刑機會，最後驅逐出境，不過這一折騰，至少得要1至2個月的時間。