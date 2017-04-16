微波茶更健康更好喝？ 英國人拒承認

（台灣英文新聞 李昱德/綜合外電報導）英國人對茶的執著幾乎是世界皆知，在英國電視劇小鎮疑雲(Broadchurch)中，當男主角Alec Hardy用微波爐泡茶時，英國推特上幾乎出現了集體崩潰的現象，然而，這樣的做法真的會「玷污」茶嗎？

其實不然，澳洲科學家研究發現，如果用微波爐泡茶，可以將茶的益處更完整地激發出來，微波不只可以逼出茶葉裡面超過80%的咖啡因，連帶著像是足以安神、降低心理壓力的茶氨酸，還有可以對抗心血管疾病、高血壓，甚至是糖尿病的抗氧化劑也可以被完整的激發出來。

這名澳洲科學家Quan Vuong博士也指出，只要簡單的把茶包放到裝了熱水的杯子中，放進微波爐中加熱30秒，取出杯子後再讓茶靜置個1分鐘，這樣稀鬆平常的動作也能製造出最佳的滋味，只要一天喝個三杯，就可以達到最佳的保健效果，用茶葉或是茶包也沒有任何差別，效益是一樣的，。

然而，Quang Vuong博士的研究5年前在新堡大學(University of Newcastle)進行時，在社群媒體上激起一波反對的浪潮，為此，《衛報》特別照著實驗的程序，準備了用兩種不同方式泡出的英式早餐茶，不出所料，英國人還是喜歡傳統方式泡出來的茶。

「微波茶的味道十分稀薄，不是因為茶太淡，而是少了一抹『韻味』。」一名受訪者這樣告訴《衛報》，甚至有人以十分遺憾的口吻說，他不是很了解茶對他的身體健康能產生什麼正面影響，只知道在喝完微波茶的時候，他的內心出現了十分失望的情緒，並沒有達到「安神」的效果。

看來，英國人在喝茶上，比起亞洲人注重的「養身」，英國人喝的的確是「感覺」，畢竟在刻板印象裡面，英國人就是些，會穿著體面衣裝在花園中享受下午茶的人吧？