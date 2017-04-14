給獎金鼓勵提早下班 日本推「超值星期五」成效如何？

（台灣英文新聞／蔡佳穎 綜合外電報導）日本「認真工作」的文化已經達到了壓力危機等級，「過勞死」現象十分嚴重，促使政府不得不做出應對政策。

最著名的事件之一是2015年12月，一名年僅24歲的東大高材生Matsuri Takahashi因不堪每月超時加班100小時的壓力而選擇自殺，並留下給母親的遺書，「為何上班這麼辛苦？」

而他還只是當年2,159位因過勞死或自殺的人數之一，而日本政府發布的報告也顯示，全日本幾乎有四分之一企業每個月都有員工超時加班80小時以上，被列為過勞死的危險族群。

《BBC》報導，為解決日本人長工時與超時加班的問題，日本政府於今(2017)年2月24日剛發布了一項新政策，每月的最後一個星期五為「超值星期五」(Premium Friday)，鼓勵所有員工在這天提前於下午3點下班，希望空出來的自由時間可以減輕員工工作壓力，但這項政策美意卻很難落實。

在東京的一間公關公司Sunny Side Up裡，要刺激員工3點下班就必須給予一些鼓勵措施，例如只要員工在「超值星期五」這天準時於3點下班，公司就會發給3,200日圓(相當於台幣近900元)，有些員工提早下班就會前往居酒屋小酌一番，或進行戶外運動。

但在其他公司就沒這麼有效，多數員工對這項政策抱持不確定性，考量因素有很多，包括老闆與社會壓力。

只敢跟隨老闆腳步

26歲的Gian Nomachi說，她很樂意提早下班，但在日本企業似乎不太可能，「除非老闆也提早下班，不然沒有人敢第一個離開公司」，而這正是日本人的典型擔憂。

東京上智大學的日本管理政策教授Parissa Haghirian說，在日本這樣一個國家，員工早已被工時過長或無薪加班的情況壓榨許久，「原因就是人力不足，若有人提早下班，根本沒有其他人力可以完成工作。」

在政府2月頒布新政策後已經過兩次「超值星期五」，但參與的企業極少，上(3)個月「超值星期五」正好落在日本櫻花季的中間，是許多日本當地人都會前往賞花的時節，但也是日本會計年度的最後一天，許多公司在這天會十分忙碌，不可能讓員工提前下班。

日本達美樂甚至藉由「超值星期五」的活動，發起一項「倦怠週一」的廣告，表示有些員工在「超值星期五」提早放假後，下個週一回到公司上班會出現勞累與沮喪的心情。

難以負荷社會壓力的眼光

長工時也意味著員工在公司會加班到很晚，社會壓力則是導致這種文化的重要因素，即使連外國人到日本企業上班也被迫「融入」，與日本人一起在公司待到很晚才回家。

即使這是政府政策，連公部門都還很難落實，神戶市政廳每天早上9點會打鐘，提醒員工應該要坐在位子上了，中午時間和13點也會再打鐘提醒午餐時間，最後是下午5點的鐘聲代表下班時間，但幾乎不會見到有人起身下班，而晚上9點還有一次鐘聲提醒員工該回家了，仍然有許多人留在座位上。

神戶市長Kizō Hisamoto表示希望改變這樣的狀態，但坦言「市政廳員工有責任要服務全市民、滿足民眾的需求」，不過他也已經開始從自身做起，希望減少加班時數。

根據日本經濟產業省的資料，已有130家企業表示會參加「超值星期五」活動，但尚無法得知這些企業將如何落實，以及員工是否願意配合。

回到一開始的Sunny Side Up公關公司，主管Ryuta Hattori在員工於第一個「超值星期五」下班後，就必須獨自處理所有業務，時程仍不得拖延，他坦承「自己還在工作」；但這種情況在第二次「超值星期五」就有改善，全部門都提早下班，公司也不再需要給員工額外福利鼓勵他們下班，Hattori說他那天和同事們一起去喝酒、看電影或做美容。