美國動用「炸彈之母」 人類實戰最大非核武器揭秘

（台灣英文新聞 李昱德/綜合外電報導）美國國防部昨(13)日正式承認，他們在阿富汗境內丟下人類作戰史上除了核彈頭外、最大型的炸彈，激起外界好奇，到底這個暱稱為「炸彈之母」的炸彈，有什麼特別？

「炸彈之母」(Mother of All Bombs)是大型空爆炸彈(Massive Ordnance Air Blast bomb)的戲稱，由於大型空爆炸彈個單詞字首的縮寫為MOAB，加上其大規模的破壞力，外界故意將MOAB曲解為「炸彈之母」，以增加其震懾力。

二戰期間，美國丟下的原子彈中，其中「胖子」(Fat Man)重4545公斤，爆炸釋出的能量相當於2.1萬噸的TNT，另一枚較小的原子彈「小男孩」(Little Boy)則重4,000公斤，釋出的能量相當於1.3萬公噸，而MOAB約重9.5公噸，可以釋放出相當於11噸TNT爆炸的能量，是人類所用於實戰中，除去核彈外最重的炸彈。

每顆MOAB的造價都高達1,600萬美金，數量也很稀少，美軍從2003年研發出來後，只建造了20枚，根據小布希的國防部長唐納德·倫斯斐(Donald Rumsfeld)，原本的用途是要用在2003年的第二次波斯灣戰爭，只是一直到昨天才真正投入實戰。

然而，這麼大的炸彈是如何運作，殺傷力又如何呢？

MOAB作為美國用於越戰的航空炸彈，BLU-82的後繼者，利用GPS全球定位系統，可以更精確的頭送到戰區，是美國新世代的精準打擊武器之一。

在運輸機投下炸彈後，空爆燃燒彈類型的炸彈除了可以產生高達上千度的火球，完全燒毀著彈點附近的目標外，更可以將半徑300到500公尺內的空氣燃燒得十分稀薄，使該區域產生短暫缺氧，導致目標附近的生物窒息而死。

除此之外，MOAB在爆炸後，會產生少量的電磁脈衝波，這種電波會干擾、甚至摧毀爆炸區域附近的電子系統，達成癱瘓敵人指揮系統的目的，如此多用途、高殺傷力，卻又沒有傳統核子武器輻射的問題，使其獲得「小型原子彈」的稱號。

美國宣稱，MOAB的投放是為了摧毀阿富汗當地的伊斯蘭國(IS)地道網絡，並方便當地安全部隊清剿恐怖勢力，在這顆炸彈的高威力底下，想必能減輕許多人員直接進入當地實戰的風險與困難。