4月14日 台灣各報頭條速報

聯合報：川普1句話 台幣狂升



聯合報14日報導，美國總統川普一句「美元太強」，引發非美元貨幣狂升。新台幣匯率昨天隨亞幣大幅升值，盤中一度升值逾3角，終場以30.325兌1美元作收，創下近半個月新高，升值2.31角，單日成交量放大到14.525億美元。



中國時報：川普髮夾彎 美元跳水秀 台幣挑戰30元關卡



中國時報14日報導，美國總統川普12日接受「華爾街日報」專訪時表示，美國不會把中國列為匯率操縱國，但他認為美元太過強勢，最終將傷害美國經濟，還表示支持低利率政策。消息一出，追蹤美元相對於一籃子貨幣的美元指數狂瀉，13日亞洲盤一度跌至100.01。新台幣則狂飆2.31角，挑戰30元整數關卡。



蘋果日報：結合租車業 UBER重返台灣



蘋果日報14日報導，網路叫車業者UBER昨重返台灣市場，捨棄派遣私家車的違法模式，改與租賃車業者合作，透過UBER App叫車，由車行派遣有職業駕照司機和營業用小客車載客。交通部認定此模式合法，但法規限定租賃車以小時計費，半小時內短途載客即逾越法令，將取締。「蘋果」昨實測不僅叫不到車，短程車資報價甚至比計程車貴，也恐比舊版UBER計費高。



自由時報：川普髮夾彎：中國不是匯率操縱國



自由時報14日報導，美國總統川普接受「華爾街日報」專訪，一改競選時「上任第一天就要把中國打入匯率操縱國」的承諾，改口「中國不是匯率操縱國」，且美國財政部即將出爐的匯率報告，不會把中國貼上該標籤。他並指出，美元「變得太強」，希望聯準會（Fed）能維持低利率，且不排除明年再提名葉倫為Fed主席。