簡又新專欄─快時尚H&M的企業社會責任  該如何做？

快時尚H&M的衣服具時尚感又不守舊，是現今全球消費者喜好的品牌之一，但在快時尚的同時要能維持企業永續、兼顧地球環保，方能塑造企業良好形象。

服飾業如何維持企業永續，最重要之一是原物料要能永續，第一是在生產農物料過程中不使用化學肥料，製造過程也不用基因改造的有機材料；第二是使用可回收再利用的再生材料，如寶特瓶和太平洋的垃圾魚網可回收並製成衣服纖維；第三是利用樹木纖維，將森林證照公司處理的木材植物纖維製成衣服。

現在的衣服有些會標示碳排放量或類似「Conscious」的標籤，代表該件衣服是在環境永續的概念下製作，如100%使用永續布料，包含可適應氣候生長以及使用較少水資源的有機亞麻或有機大麻；有機絲則使用有機桑葚；有機皮革是要用有機畜養的牛。

可回收使用的再生材料，如舊衣服內的棉纖維可再利用，另外，再生羊毛、尼龍、塑膠和橡膠等都可以拿來回收，是種不浪費資源的時代趨勢。

但程序上是否確實符合有機與環保規範，須有第三方公正機構的認證，如「優質棉花發展協會」(Better Cotton Initiative, BCI)，一方面檢驗棉花的優質品質，如在種植過程中採取有機、不灑農藥與節省水資源的方式，另一方面是確保公平交易規範是否落實。

此外，材質與布料的種植也應該要具備愛護動物的概念，例如羊毛、皮革、皮草與絲綢的過程也要注重羊隻或動物的生長環境，不能虐待或限縮其生長過程，由於印度飼養過程不合永續原則，H&M宣示不購買印度皮革，若大企業開始抵制，也能讓其他企業和種植農夫開始重視這類問題。

其實H&M的衣物在使用方式上也能節省能源，如低溫洗淨能節省50%能源，且不需使用滾筒式，H&M標榜自家衣服只要烘乾、晾乾就行，不需過度燙熨，除了節省電力、水力，又能保護衣服材質。

H&M的目標在於，提供給愛護地球的消費者品質好、質感佳的選擇，此外，他們也在成衣製作過程中培養許多合作夥伴與提倡性別平等，也非常關心氣候變遷，依此議題所設計的衣服幾乎都兼具回收的功能，以及低碳排放。

例如回收後，品質仍良好的衣服可送至慈善機構，若外觀不佳則可回收布料與材料，節省許多成本與能源，例如牛仔褲係耗費大量水資源的布料就可以再利用，成品不僅環保又時尚，最後則是重視社區發展與關懷。

H&M將企業社會責任視為首要的策略目標，凸顯了大企業若要獲得消費者青睞，企業社會責任是很重要的一環，除能夠提升了自身品牌的價值，亦是企業行走長遠之計。

蔡佳穎／編輯整理，臺灣永續能源研究基金會授權刊出。