2017台灣企業永續獎 評選辦法公告

（台灣英文新聞／環境組 綜合報導）為鼓勵企業將永續理念納入決策方針，台灣永續能源研究基金會即將舉辦2017年度「TCSA台灣企業永續獎」，於5月15日起報名。

聯合國於2015年提出17項永續發展目標(Sustainable Development Goals, SDGs) 及 169 項追蹤指標，成為至2030年前國際合作的指導原則，造成國際社會的永續議題升溫。

為鼓勵企業將永續理念納入決策方針，台灣永續能源研究基金會10年來持續舉辦「TCSA台灣企業永續獎」 評選活動，歷屆參獎企業共計173家，其營業總額與2015年國內GDP比值為88.12%，顯見台灣企業對永續議題及本獎之重視。

2017年度「TCSA台灣企業永續獎」設有四大獎項類別，分別為鼓勵企業執行永續績效之「企業綜合績效」、各單項績效評選獎項「企業最佳單項績效」、企業資訊揭露透明之「企業永續報告」及表揚致力於推動企業邁向永續發展相關工作貢獻卓著、足堪典範之個人的「企業永續傑出人物獎」，四大獎項類別將評選國內企業永續績效卓越成果及優質企業永續報告書，彰顯台灣永續模範企業。

值得注意的是，本年度單項績效評選獎項增設「循環經濟領袖獎」，鼓勵企業優化資源運用、發展創新商業模式，獲致經濟、環境、社會三面向經濟效益，歡迎優質台灣企業、外商企業一同參獎，持續推動CSR理念，並對社會發揮領導作用及正向影響力，邁向永續光明未來。

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