聯航惡行再一遭  一週前頭等艙白人乘客也被趕

（台灣英文新聞／國際組 綜合報導）聯合航空公司(UA)因超賣座位強行把華裔醫師拉下飛機恐怕不只是因膚色或種族有所差別，過去曾有許多強硬對待顧客的離譜行徑。

在華裔醫師被拉下機事件發生的一週前就發生過其他案例，加州爾灣(Irvine)一家投資公司的白人老闆費恩斯(Geoff Fearns)，一周前為了開會飛往夏威夷，臨時必須提早回洛杉磯，因此花了近1000美元買聯航頭等艙機票，他在可愛島(Kauai)機場登機入座等起飛，但飛機還未起飛就有一名職員衝上來請他下飛機。

原因是原訂起飛的客機發生故障，聯航換來一架較小的客機，頭等艙座位較少，另一位在費恩斯之後登機的聯航某位「貴客」就沒有座位，但顯然此人哩程積分比費恩斯高，因此費恩斯必須讓位。

費恩斯表示，如果他還沒上飛機，他會諒解航空公司苦衷，但等他就座才趕人，他不能答應，結果聯航居然威脅費恩斯，若不讓位會叫警察上銬帶走他，最後機組人員安排費恩斯坐同班飛機的經濟艙空位，坐在一對吵架夫妻的中間座位六個小時，度日如年。

費恩斯說，三名機組人員曾向他道歉，但表示愛莫能助。他回家愈想愈氣，請教律師後，寫信給聯航執行長孟諾茲(Oscar Munoz)，要求聯航全額退錢，並捐2萬5000元給他指定的慈善機構。

一周後接到聯航客服專員電郵回覆，對費恩斯旅程的不滿意致歉，但拒絕全額退錢與捐款，並表示聯航願退還頭等艙與經濟艙差價，並奉送500美元折扣，「敬請繼續惠顧。您的惠顧對我們至關重要，我們會竭盡全力，讓您對我們未來的服務樣樣滿意。」

洛杉磯時報消費者專欄作家拉沙洛斯(David Lazarus)4月11日報導，59歲的費恩斯表示正考慮控告聯航，拉沙洛斯問道，「你還打算坐聯航嗎？」費恩斯表示，「你在說笑？」

據外媒於2015年10月間的報導指出，罹患腦性麻痺的男子尼爾(D’ Arcee Neal)當年在參加完一場關於無障礙設施的會議後，要從舊金山搭機回華盛頓，在機上卻因無法使用自己的輪椅，結果在搭機的5小時中只能一直憋尿，且在降落後，眼見其他乘客都陸續離開，他卻始終一直等不到自己的輪椅，最終他在無奈之下只能自己爬下飛機。

據尼爾表示，當時他曾數度請求協助，但總是被告知必須繼續等待，最終他在等不下去後，才選擇自己用爬的離開，且更讓他生氣的是，他在爬行的過程中也有其他空服員看到，但他們卻沒有一點想幫忙的意思，而只是眼睜睜的看著他一直爬下機，因此事後尼爾將此事PO網，引發外界關注後，聯航才為此表示歉意。