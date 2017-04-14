連日濕涼結束  中南部氣溫回升上看30度

（台灣英文新聞／ 生活組 綜合報導）連日濕涼的天氣終於結束了！今(14)日白天開始降雨範圍縮小至東半部及北中南山區，加上轉為偏南風，太陽露臉後各地高溫可回升至26至30度，直到下週一(17)日都會是溫暖舒適的好天氣。

今(14)日清晨中部以北沿海一帶仍有零星降雨，但白天降雨趨緩，僅東半部、北部地區、中南部山區有降雨，其他地區則為多雲。

溫度方面，今日早晚仍是偏涼，不過白天各地氣溫明顯回升，中部以北高溫26至29度，南部28至31度，東半部26至27度，但早晚整體氣溫還是偏涼，建議早晚出門時多加件外套以免著涼感冒。

氣象局預測，周六到下周一(15日至17日)台灣附近水汽逐漸減少，降雨趨緩，周六東半部、北部及中南部山區仍偶有小雨，其他地區為多雲，下週日及下週一只剩東半部有小範圍降雨，西半部山區在午後則可能有熱對流造成的降雨。

而這三天各地溫度有回升的趨勢，白天感覺有些悶熱，西半部高溫可來到30至32度，中午外出要注意防曬及補充水分。

下周二將有另一波鋒面通過及東北季風增強，天氣將再轉變，北部、中南部山區會有小範圍降雨，其他地區多雲，預計下周三至六台灣附近水汽偏多，天氣稍微轉涼。

空氣品質方面，中南部空氣品質不佳，多為橘色提醒(對敏感族群不健康)，其中嘉義、台南、屏東及高雄部分地區為紅色提醒(對所有族群不健康)；紫外線方面，除基隆、金門為中量級，其他地區則為高量級，民眾外出記得防曬。

另外，氣象專家吳德榮表示，位於菲律賓東方、帛琉附近海面的「熱帶擾動」已經在13日上午8時升格為「熱帶性低壓」，預計週末就會經過菲律賓中部，下週三有可能向東迴轉進入巴士海峽，在接近菲律賓之前有機會因為有利的條件發展而被命名，但也不排除會受到地形破壞影響，至於是否會影響台灣天氣還要持續觀察。