北部壯男赴非返台 成今年首例境外茲卡病毒感染個案

（台灣英文新聞／醫藥組綜合報導）疾病管制署公布國內今年首例境外移入茲卡病毒感染確定病例，為北部20餘歲本國籍男性，該男3月中旬至4月上旬曾至安哥拉，10日返國後，因紅疹未消退就醫，13日確認感染茲卡病毒。目前個案同住及職場接觸者均無疑似症狀，地方衛生單位已啟動相關防治作為。

我國自2016年迄今共14例確定病例，均為境外移入，感染國家為泰國4例、越南及馬來西亞各2例，印尼、新加坡、聖露西亞、聖文森及格瑞那丁、美國（佛州邁阿密）及安哥拉各1例。

該名住在北部的年輕男子，3月中旬至4月上旬曾至安哥拉，4月2日至4日陸續出現發燒、頭痛及倦怠等症狀，5日因出現紅疹於當地就醫，4月6日、7日出現關節痛及肌肉痛。個案4月10日返國後，因紅疹未消退於隔天就醫，院方依其症狀及旅遊史採檢通報，13日確認感染茲卡病毒。

全球自2015年以來，已有79國/屬地具茲卡病毒本土病例紀錄，中南美洲及加勒比海地區整體疫情持續，近三個月加勒比海地區荷屬阿魯巴及古拉索、中美洲巴拿馬及哥斯大黎加、南美洲巴拉圭及秘魯病例增加，其餘國家疫情多呈持平或下降；東南亞國家新加坡近期仍有零星病例，其中2起群聚事件，分布於西門坊、富羅華路/亨德利弄。

疾管署呼籲，一般成人感染茲卡病毒後症狀輕微，孕婦感染茲卡病毒後可能導致胎兒小頭畸形或死亡，提醒孕婦及計劃懷孕婦女暫緩前往流行地區；民眾如需前往茲卡病毒流行地區，應做好防蚊措施，如穿著淺色長袖衣褲、皮膚裸露處塗抹衛福部核可的防蚊藥劑、住在有紗窗、紗門或空調的房舍等。