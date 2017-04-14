〈時評〉博弈公投有用嗎？



我國是否應該設立賭場，到底要不要舉行博弈公投，這陣子又成為熱門話題，正反意見兩極；其實，更應被重視的是，地方發展的途徑，應該要多元化，若只是寄全部希望於賭博帶動觀光人潮與商機，其背後所付出的代價可能更慘重。



現行「離島建設條例」規定，開放離島設置觀光賭場，應依「公民投票法」先行辦理地方性公民投票。因此，過去幾年，一些離島曾舉辦博弈，但三次的投票結果，最後都是徒勞無功，過程中甚至引發支持與反對陣營相互對立，讓社會失去和諧。



因此，這次金門要舉辦博弈公投，已有民進黨立委提議，將透過修法方式，刪除相關條例，避免憾事重演。



其實要設置賭場，仍有多重關卡要過，除了公投容易被否決外，「觀光賭場條例」迄今尚未完成立法，就算公投順利闖關，一樣缺乏法源依據。畢竟，在賭博沒有除罪化以前，必須透過特別條例，才能有完整配套措施。



因此，在「觀光賭場條例」跨出國會大門前，任何博弈公投都是象徵意義大於實質意義，立委提案要刪除「離島建設條例」的相關規定，若是不考慮修法太過頻繁的爭議，這項提案是有道理的。



另一方面，賭博的道德化爭論，始終是台灣社會高度關注的焦點，並且擔心賭場會成為罪犯的溫床，怕的是賭場尚未促進觀光前，先衍生出其他問題，未蒙其利，先受其害。



台灣目前對賭博的意見分歧，缺乏社會共識，為避免引發更多社會紛擾，離島地區要貿然推動博弈公投，只是徒增自己的困擾，與其花心思在想公投如何過關，倒不如正本清源，發展具有地方特色的觀光產業。

（作者李平華，資深媒體人）

