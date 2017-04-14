〈時評〉司改要讓人民有感



全國司改國是會議六月即將登場，目前分組會已討論將近一半，但內容之艱澀、用語之專業，很難讓人民有感、覺得切身相關，若這種情況持續下去，不能改善，無法獲得社會多數人的支持，司法改革將無以為繼。



截至目前為止，司改分組會議獲得的結論，包括建立國家級的獨立「司法科學委員會」，訂出證據法的專法；賦予大法官就個案釋憲時「得自為裁判」，並讓大法官對聲請案件有選案權，大法官釋憲門檻從現行三分之二，降低為分二分之一等。另外，則是要討論終審法院裁併和法官額縮減等問題。



與人民較直接相關的決議，則有當事人可直接向法官、檢察官評鑑委員申請評鑑，不再透過法律團體申請；接下來，也會討論檢察官、法官的薪俸問題。



法律的目的，是在保障社會秩序、個人權利，任何一項變革，其實都會影響每一個人。但法律相當專業，對一般人的入門門檻很高，法院上的攻防與訴訟程序，都有明文規定，非小老百姓可以理解或勝任，加上法律的解釋、判決，都充滿著各式術語，一般民眾若不是與自身有關，很少會去探究這些內容。



因此，當司改的內容與方向，無法引起多數人的共鳴，人民無法感同身受時，將會失去推動的動能，司法改革勢必遙遙無期，如此一來，恐龍法官、檢察官的問題將會依然存在，而且，整個社會還要以優沃的待遇，奉養這些人一輩子。



蔡英文總統呼籲，司法改革要使用人民聽得懂的語言來說明，作用正是在此；司改是一項重大工程，必須透過社會各界的參與，人民作為改革的後盾，才能讓司法體系回到正軌來。



（作者李平華，資深媒體人）