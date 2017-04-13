Uber恢復在台營運 先與租賃業者合作

（台灣英文新聞／財經組綜合報導）叫車服務Uber周四（13日）正式重返台灣，說明與小客車租賃業者的合作模式。亞太區總經理Mike Brown表示，初步規劃將與租賃業者合作，未來也會與計程車和職業駕駛合作。

Uber台灣區總經理顧立楷表示，目前跟數10家租賃車業者合作，可看到車資即時報價，拆帳對象也改為租賃車業者，Uber App也會因應新的計價模式更新。

​Uber過去因登記為科技公司卻提供運輸服務而惹議，遭交通部重罰8.3億，2月10日暫停在台營運後，與台灣政府仍繼續溝通協調。Mike Brown表示，Uber的高階主管都很關注台灣動態，也特別感謝交通部長賀陳旦和各單位協助，讓Uber有今天的進展。

交通部長賀陳旦表示，只要Uber合法營運，交通部樂見其成，但未繳的罰款仍會繼續追討。

Uber新App哪裡不同

顧立楷說，這次花了很多時間與政府溝通，找出一個模式，與現有租賃車業者合作，由Uber提供資訊平台，讓租賃車業者更容易找到要叫車的人。

他表示，目前跟數10家租賃業者合作，計價模式與交通部長賀陳旦討論過，認為在現有法律框架下，能讓Uber合法營運，而且根據路況和叫車時間點，會有不同報價。

顧立楷指出，由於Uber改與租賃車業者合作，對應窗口是租賃業者，Uber提供資訊平台會分拆一些費用，但Uber不會直接對司機，而是對應租賃車業者。

不過，從下午1時半正式宣布至今，打開Uber App連一台車都叫不到。Uber台灣區總經理顧立楷表示，新的營運模式剛啟動，目前路上的車輛並不多，之後車輛會陸續增加。另外，也有人發現價格沒比較低而感到失望。

也有網友正面看待Uber回歸，不但深夜沒公車捷運的時候可搭Uber，甚至外國人來台灣也不用擔心坐車遇到不會英文的司機。