台灣最佳投資銀行 富邦金控第四度榮獲《全球金融 (Global Finance)》雜誌

富邦金控旗下台北富邦銀行與富邦證券在投資銀行業務深耕有成，第四度榮獲《全球金融 (Global Finance)》雜誌評選為「2017年度台灣最佳投資銀行」！

富邦金控董事長蔡明興指出，台北富邦銀行與富邦證券優異的投資銀行團隊在業務表現上屢獲殊榮，奠定富邦金控於資本市場及股權籌資市場的領導地位；台北富邦銀行之聯貸及結構融資業務保持領先地位多年，2016年共計承作41件主辦案件，聯貸市佔率達8.5%，為民營銀行第一名，並主辦多件國際融資案件及海內外結構融資案，顯見其國際性及多元性。富邦證券興櫃交易量市場排名第二名，市佔率21%，並致力提供客戶全方位資本市場優質服務，包括IPO、SPO和併購財顧等業務皆表現亮眼，更榮獲台灣證券交易所頒發「IPO市值獎第一名」、「IPO籌資金額獎第三名」、「IPO送件家數獎第三名」等三大殊榮。

在銀行方面，台北富邦銀行配合金控在東南亞的佈局，憑藉去年甫成立的新加坡分行據點優勢，協助越南工商銀行（越南四大國有商業銀行)及越南最大的上市地產公司Vingroup等指標性客戶分別取得2億美元及3億美元聯貸資金，兩案均獲得大幅超額認購，成功將聯貸服務品牌延伸至東南亞市場。面臨大中華地區量能萎縮的情況，台北富邦銀行憑藉扎實的風險評估能力，慎選優質客戶並完成多件具指標性的央/國企聯貸案件，包括單獨主辦中國東方資產投資控股公司3.5億美元聯貸案，以及共同主辦中國聯塑6億美元聯貸案。

台北富邦銀行也積極發展結構融資業務，除了擔任唯一統籌暨管理銀行，協助台灣寬頻通訊集團籌組包銷銀行團，完成新台幣280億元聯貸案，並聯合其他金融機構承作霸菱亞洲收購全球領先包裝企業HCP Global，共同籌組4.3億美元。台北富邦銀行對台灣企業的支持也不遺餘力，去年擔任15件國內企業案件管理銀行，包括華通電腦、京元電子、敦南科技及新光合纖等案。台北富邦銀行精準掌握客戶需求並展現靈活彈性的架構能力，充分掌握聯貸市場之脈動。

展望金雞年，台北富邦銀行將延續既有在聯貸、購併融資等產品的優勢，穩健維持其台灣、大陸、東南亞等市場上的領先地位，同時致力提供財務顧問等全方位的客戶服務，以強化企業客戶的滿意度與粘稠度，提高在客戶往來的市場佔有率，成為客戶心中投資銀行的第一首選。

在證券方面，近年富邦證券完成多件指標性案件，包括主辦兆豐金交換公司債案，成功籌資新台幣60億元，為當年度台灣資本市場最大籌資案，並承銷億豐窗簾上市案，籌資金額高達新台幣43.66億元，亦為當年度台灣最大IPO承銷金額之上市案，業績及股價表現都相當出色。富邦證券透過承銷大型指標案件，證明其承銷配售上的實力，將真正優質的公司推薦給投資人，善盡活絡台灣資本市場的責任。

自主管機關開放OSU業務以來，富邦證券是業界首家以國際證券業務分公司(Fubon Securities OSU)擔任京元電5,000萬美元ECB案的海外主辦承銷商，有別於過往多為外資投行擔任海外主辦承銷商，展現出富邦證券國際化的金融服務，不論是擔任國內送件或是海外主辦承銷商都能提供客戶專業的服務，大幅降低了上市櫃公司海外籌資成本，對於台灣資本市場而言極具意義。

展望2017年，富邦證券憑藉金控的整合資源，包括強大的包銷實力、多元化的通路客群、專業研究單位及前瞻性創投，將持續深耕物聯網、雲端運算、人工智慧、自動化、機器人應用、車用電子等明星產業，並掌握政府擇定發展「亞洲矽谷」、「智慧機械」、「綠能科技」及「生技醫藥」四大創新產業所帶來的成長商機，主動協助海內、外優質客戶規劃上市櫃及籌資建議，同時積極開拓大中華地區市場，並配合政府南向政策，擴展新區域市場，掌握跨境產業購併案等財務顧問商機，打造投資銀行金字招牌。