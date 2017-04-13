老爺酒店VIVA MEXICO墨西哥食尚週 50張老爺套房住宿券大放送

墨西哥料理是和中國、法國、印度、義大利齊名的世界五大菜系之一，老爺酒店集團秉持引進國外料理文化，以激盪台灣餐飲更多可能性的初衷，於今(13)日舉辦「VIVA MEXICO墨西哥食尚週」活動發表會，宣布旗下六家飯店將於4月15日至4月30日間聯手推出道地墨西哥料理，凡期間至台北老爺酒店、礁溪老爺酒店、知本老爺酒店、新竹老爺酒店、北投老爺酒店及台南老爺行旅用餐，即可體驗濃厚墨西哥文化，並有機會抽中各家飯店頂級老爺套房住宿券。

老爺酒店集團鄭家鈞營運長於今日活動上表示：「如果想認識一個國家的文化就要去品嘗該國的美食。墨西哥菜為世界五大菜之一，然在台灣算是較少被著墨的一環，老爺酒店集團在越南營運的西貢老爺酒店行政主廚Mr. Arturo Cristianes乃土生土長的墨西哥料理達人，遂湊成此次緣份，希望讓消費者能對墨西哥美食有更深的體驗。

墨西哥是一個中美洲數個古文明的發源地，擁有神秘的瑪雅文化(Maya)遺跡、優美的加勒比海風光、美輪美奐的西班牙式建築，飲食以玉米為主食又依各省份發展出風味獨特、配色鮮豔斑斕的的特色美食，融合了西班牙、印地安、歐美飲食文化的精華，其最大特色是顏色艷麗、口感酸辣，將辣椒、香料及各種蔬果融合。

西貢老爺行政主廚Chef Arturo特別自越南飛抵台灣，於今日加入老爺廚師團隊，為與會貴賓帶來多達數十道傳統的墨西哥料理，其中為了製作最具代表性的「墨西哥餅」，特別將家鄉地道的製餅木座搬到現場親自示範，現烤的香酥餅皮加入碳烤雞肉、香菜、蕃茄沙沙、酪梨醬、酸奶、辣醬等配料，豐富多層次的口感融入口中，獲得與會貴賓的一致好評。Chef Arturo誠摯希望大家會喜歡這些精心呈獻的墨西哥料理，也很高興能有這個機會與台灣的老爺酒店廚師團隊合作。

本次老爺酒店集團的「VIVA Mexico墨西哥食尚週」，也獲得了「墨西哥商務簽證暨文化辦事處」的大力支持，墨西哥商務簽證文件暨文化辦事處處長Mr. Juan Manuel Gonzalez Bustos表示很高興有這個機會跟老爺酒店集團合辦這次活動，墨西哥有不少食材被應用到國際美食中，其中中華料理與墨西哥美食也有不少相似之處，2010年國際教科文組織更將墨西哥菜列為非物質性世界文化遺產，真心希望這些菜餚能受到歡迎，相信透過老爺酒店主廚們的巧手一定能讓大家滿足。