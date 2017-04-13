蛻變的臺灣城市　農林航空測量所用照片說故事

(台灣英文新聞 / 林靜怡 台北報導) 林務局農林航空測量所與中央研究院於今(13)日在農委會舉行《蛻變 航向城市》新書發表會。該書收錄了橫跨70年充滿故事性的精緻歷史影像，包括高雄加工出口區、大佳河濱公園、基隆河截彎取直…等26處地點，並分為城市起飛、城市樞紐、城市藍圖、城市綠帶等七大主題要帶領讀者穿越時空，回顧半世紀以來都市的歷史樣貌，重新詮釋臺灣都市地景之蛻變。

1944年 美軍蟲炸高雄港 (《蛻變 航向城市》第12頁，由農林航空測量所提供)

農林航空測量所所長管立豪說，社會大眾對「城市」最暸解，我們才用城市當作這本書的主題，未來會通過五個主軸包括城市、農村、森林、河流等分別出版讓民眾更清楚的知道臺灣的演變過程。「城市」是大家最為熟悉的，又分為七大主題並收錄了臺北市、高雄市等都市的演變。譬如說，從古老的矮建築到現代高樓大廈，或是「無中生有」的變遷，譬如說新竹科學園區，以前是個農田，如今搖身一變成一個大城市，或是臺中秋紅谷，從原本的水田河流，到現在的濕地公園等，帶領讀者從空中這個角度看不一樣的臺灣地景歷史演變。

農林航空測量所於記者會現場展示的燈光桌，上面的照片為黑白顛倒。(台灣英文新聞拍攝)

中央研究院人文中心執行長范毅軍致詞時說，在臺灣比較有系統亦較大規模的航拍是從1944年到1950年代期間，當時二次世界大戰結束後，美軍在臺灣及鄰近國家做全面系統的航拍，並且在一年內拍出3000張，一直到當時的臺灣政府加入航拍作業到今天，航拍照片的數量可說已達數百萬張。

1978年 大安森林公園前身 (《蛻變 航向城市》第196頁，由農林航空測量所提供)

管立豪告訴記者，早期動員戡亂的關係，對於照片這種東西都管制的很嚴格，民眾想取得都不容易。加上過去的照片都僅用傳統航拍底片倉儲管理，是在2000年時配合數位化才將珍貴的歷史圖資全面數位化。《蛻變 航向城市》的編輯排版才可以在短短的一年的時間出版。

農林航空測量所表示，該書所收錄的影像是以「城市」為縱軸，「時間」為橫軸，引圖領文搭配著背後的故事舖陳串接於全書。管立豪進一步的說，這本書可以讓民眾知道從光復以後到現在的演變，例如松山機場附近的基隆河的截彎取直，透過圖文的方式講述當年為何會截彎取直，到如今的內湖科學園區等過程。林務局局長林慶華說，航照的運用很廣，無論是國土計劃、地理資訊、農政單位到民間的土地爭議等等，配合地圖就可以知道它們的空間發展歷程。

2008年 奇美博物館 (《蛻變 航向城市》第205頁，由農林航空測量所提供)

林務局長林慶華(右三)、農林航空測量所所長管立豪(右四)與中研院人文中心執行長范毅軍(左三)與《蛻變 航向城市》團隊一同出席13日新書發表會。(記者林靜怡攝)