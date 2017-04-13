爸媽愛貼萌娃照 專家：若為牟利不可取

（中央社記者陳偉婷台北13日電）「鰻魚家家酒」粉專惹議，外界質疑家長利用小孩牟利。衛福部說，家長在網路分享萌童影像，若為牟利「動機不好」，應考量孩子身心健康，但無法可管。

鰻魚媽媽近日在臉書粉絲專頁「鰻魚家家酒」貼一則影片，5歲鰻魚邊哭邊向媽媽懺悔、反省。原來是她沒有主動幫忙處理翻倒的飼料桶，讓媽媽覺得「她是當客人」。鰻魚在鏡頭前反省，以後要當家人，不是當客人。影片在網路上引發軒然大波，不少網友認為媽媽在情緒勒索、恐嚇小孩。

雖然鰻魚媽已經刪文並在臉書道歉，但眾怒未平，有民眾質疑鰻魚媽為了後續業配、合作案才寫道歉文；也有人質疑鰻魚媽根本不是媽，而是經紀人。

衛生福利部保護服務司長張秀鴛受訪時表示，根據兒童及少年福利與權益保障法，任何人都不能利用兒少拍攝、錄製暴力、血腥、色情或其他有害兒少身心健康的內容，尤其牽涉兒虐，一定會有觸法疑慮。

張秀鴛說，如有身心障礙孩童的家長，讓孩子出去乞討、供人觀看，就明顯有觸法。但若在臉書、網路貼小孩照片、影片，必須看內容來認定有沒有觸法。至於教養手段，家長也應考量會不會過度、影響孩子的身心健康及社會觀感。

愈來愈多網路紅人在社群分享萌娃照片，有些牽涉代言、試用；張秀鴛說，如果家長分享孩子的照片、影音背後的動機是「牟利」，「家長的價值觀可能有扭曲」。如果有學習親子教育需求，可到各縣市政府了解相關資訊，學習適宜的教養方式。

董氏基金會心理衛生中心主任葉雅馨表示，現代很多父母多會認為自己的孩子可愛，也會感覺驕傲，上網分享無可厚非，也是人之常情，加上現在自由網路世代，很難限制父母張貼的內容。

不過，葉雅馨說，如果家長是抱著想「捧紅」小孩、有牟利考量而分享小孩照片或影音，「利用小孩的可愛牟利，非常不可行」，孩子應該被保護、而不是被利用。1060413