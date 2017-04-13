長庚創亞洲紀錄！植入電子眼 讓全盲患者恢復部分視力

（台灣英文新聞／朱明珠 台北報導）視網膜位於眼底，其功能等同於攝影相機之底片，但視網膜細胞無再生功能，一旦發生疾病常導致視力嚴重受損，甚至失明。退化性視網膜失養症，為視網膜感光細胞因不明原因逐漸凋亡，最終連白天的視力與視野皆嚴重受損而逐漸喪失，至今仍無良好之治療方法。所幸近年來醫學研究大幅進步，人工電子眼植入手術可為患者改善一定程度的視力。

台灣地區退化性視網膜失養症患者人數約8000至12000人，因生活功能嚴重受影響，許多病人因此導致殘障。目前美國與歐盟已批准移植人工仿生眼可使用於後天感光細胞嚴重受損之病患，而林口長庚醫院眼科部為提升高階醫療技術門檻，已建置完成人工電子眼中心，並於上個月完成全盲病人人工電子眼植入手術。

人工仿生眼（又稱人工電子眼）是近年眼科領域之重大突破。其原理為將微小刺激電極，接觸於視網膜傳遞神經纖維之上。矩陣排列之刺激電極，以精密手術植入眼球內部，並貼附於黃斑部表面，再以患者眼鏡框上之攝影機，取得病人欲視影像，採用類悠遊卡式之非接觸訊號傳遞方式，將處理過之影像訊號，無線傳送至眼內電子元件，再經由未萎縮之視神經傳導至大腦視覺區。

移植後患者的視力將有一定程度的改善，根據統計，術後96%患者可見特別形狀之物體，如正方形、三角形、圓型等；約60%患者可見約10公尺距離之物體，並可朝目標物行走及執行日常動作，如精準走向10公尺遠的門並開門。雖無法達到正常人眼精細視力，但對於日常生活之基本需求，例如吃飯時可見刀叉或行走時躲避燈柱等，已有極大的幫助。

電子眼提供患者更好的視覺，讓病人可以重新依靠視覺進行活動。然而新的視覺與病人記憶中的視覺經驗是不同的，因此植入後需要依靠適當的復健過程，患者才能體驗電子眼帶來的助益。長庚人工電子眼團隊將精益求精，往精密眼科醫療的里程碑邁進，使身處黑暗中的患者重見光明。