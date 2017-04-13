李明哲案 陸委會呼籲中國盡速說明案情

（台灣英文新聞／政治組綜合報導）前民進黨黨工李明哲遭中國大陸國安單位調查已失聯26天。陸委會副主委兼發言人邱垂正13日表示，相信對岸能在法律與人道考量下妥善處理李明哲案，呼籲對岸盡速說明案情。

他表示，中國大陸應該透過兩岸正式管道溝通處理。政府溝通協商大門始終敞開，過去任何兩岸間艱困棘手議題都能找到務實方法妥適解決，希望陸方務實體會，不要再作無意義的口舌之爭，苦民所苦、解決問題才是真正關注兩岸人民權益。

邱垂正說，兩岸之間多年來已建立既有聯繫機制及溝通管道，包括陸委會與中國大陸國務院台灣事務辦公室、海峽交流基金會與大陸海峽兩岸關係協會，以及兩岸協議所建立的各種正式管道。

他說，過去涉及人民基本權利與人身安全的事件，雙方協處機制都能發揮作用，為什麼這次的個案不行呢？兩岸對於本案都應最優先處理，不應以任何政治理由干擾、阻撓，中國大陸應該透過兩岸正式管道溝通處理。

邱垂正表示，本案引起台灣民眾與國際上高度關注，如果陸方還不盡速回應訴求，會對台灣人民情感造成很大的傷害，且不利兩岸關係。

另一方面，針對李明哲案，外交部今天表示，與美方就此有過討論，政府將研議最好方式，處理李明哲案。美國在台協會（AIT）對此表示不評論美國外交方面的討論內容。