台北寒舍艾美酒店×LULU GUINNESS 【頑趣時尚‧誘唇派對】雙人下午茶

以經典紅唇包、口紅包、貓臉包等擄獲凱特摩絲、Ella和徐若瑄等眾多女星芳心的英國包包品牌LULU GUINNESS攜手台北寒舍艾美酒店蟬聯兩年世界巧克力大師賽台灣區冠軍的鄭吉賢主廚推出聯名炫麗甜點， 【 頑趣時尚 ‧ 誘唇派對】04/14 起俏麗開賣。

台北寒舍艾美酒店每年皆以「全新視角」全球性品牌活動，結合各領域之藝術人才，為艾美賓客開啟嶄新視野。2017春夏，英倫時尚設計師LULU GUINNESS以其前瞻頑趣的風格成為聯名下午茶的靈魂首選，運用LULU GUINNESS吸睛的俏麗元素，由寒舍艾美打造玩味十足的異想甜點！

LULU的設計總是帶著三分異想天開，加上七分精雕細琢，創造出十分優雅迷人的英倫風尚。台北寒舍艾美酒店以LULU GUINNESS異想天開般的時尚優雅為靈感，將經典紅唇轉化為「天堂鳥冰茶巧克力」與「焦糖布朗尼」、特有唇膏造型化身「杏桃巧克力蛋糕」、仿真設計師本尊的娃娃臉完美轉變為「藍莓馬卡龍」、視覺強烈的貓咪元素躍身成為「榛果大黃巧克力蛋糕」…七款顛覆想像的炫麗甜點。

三款現做小食 午茶派對的華麗開場

舞動唇趣的春日派對即將展開，於暖陽斜灑的偌大落地窗旁，以北緯25李昱寬副主廚精製的三款派對小食揭起序幕！首先映入眼簾的「干貝佐甜菜脆片」將日本生食級干貝以檸檬橄欖油醃泡，並拌入百里香增添味蕾層次，左右夾著甜菜根脆片，隨後綴點檸檬與柳橙果肉，咀嚼口感豐富迷人；「節瓜四方餃佐松露」於馬斯卡彭起司中調入松露醬、核桃碎與蝦夷蔥，再捲入節瓜薄片中，頂層襯著松露美乃滋與松露醬，爽脆間伴隨著內餡的滑順醇香；混合中西元素的「酥炸油封鴨捲」，將鴨肉以舒肥法低溫烹煮四小時，剝絲後拌入紅酒醬汁，並以春捲皮包裹炸至金黃，佐上蘋果泥和酸瓜，微酸微甜恰好平衡油炸香氣。

LULU GUINNESS經典意象幻化為唇齒間的幸福誘惑

難以抗拒的紅唇魅力躍上代表艾美法式優雅的鐵塔甜點架上，由蟬聯兩年世界巧克力大師賽台灣區冠軍的鄭吉賢主廚悉心打造，將LULU GUINNESS標誌性紅唇化身融於唇齒間的甜蜜風味「天堂鳥冰茶巧克力」，將天堂鳥冰茶混入檸檬汁熬煮至濃縮，注入厄瓜多爾55%紅唇巧克力中，一口咬下，酸甜茶湯滿溢，令人驚艷地衝擊著味蕾；兼具性感與熱情的紅唇，則以濃郁滋味與其造型做呼應，「焦糖布朗尼」頂層為白巧克力打造的紅唇片，其下夾入海鹽焦糖醬並以帶有些許果香的孟加里64%巧克力圍繞糕體邊做妝點，基底則以扎實的布朗尼蛋糕取代傳統濕潤甜膩的口感，完美平衡上層的濃郁滋味；為體現寒舍艾美酒店與LULU GUINNESS的完美結合，主廚特別運用雙方品牌LOGO打造「草莓巧克力蛋糕捲」與台灣特有糕點「芋頭酥」，多樣化的甜點搭配，為視覺與味覺帶來雙重享受。

異想般的頑趣造型 迷你復刻轉變精巧甜點

LULU GUINNESS宛若藝術品般的超現實設計，精雕細琢地優雅呈現，完美突顯現代女性的特有魅力。「杏桃巧克力蛋糕」以品牌唇膏手拿包為型，蕊心以杜絲巧克力鮮奶油打造，下層則為濃郁醇厚的瓜納拉70%巧克力蛋糕體與慕絲製成唇盒，蛋糕夾餡中抹上杏桃果醬，令整體味覺俏麗活潑；「榛果大黃巧克力蛋糕」引人入勝的貓咪視覺，風味成熟且帶有堅果香氣的阿拉瓜尼72%巧克力慕斯中拌入榛果醬，包裹著擁有獨特酸味的草莓大黃果凍，外層淋上巧克力鏡面，並由主廚手工繪製，妝點俏麗五官，榛果的綿長香氣與酸甜的果凍完美融合，打造強烈視覺下的純粹風味；LULU GUINNESS設計師圖像化身「藍莓馬卡龍」，以馬達加斯加香草籽製成香草奶油與新鮮藍莓交錯綴點於邊，中心擠入檸檬卡士達醬，此款商品最是令主廚傾心，可愛吸睛的外表下藏著一股冷冽的時尚感，挑起主廚運用清爽檸檬香氣的靈感。

午茶時光的靈魂要角 派對特調+德國有機茶飲

享用開胃小食與甜點之餘，特調飲品亦是午茶派對不可或缺的重要元素！以LULU GUINNESS LOGO的黑白條紋框為靈感，呈上溫潤香醇的「黑白鍵綺想」，於黑豆漿中調入乳香十足的馬斯卡彭起司，並以竹炭粉打造層疊視覺，入喉時的滑順豐腴，為派對增添一抹誘人香氣。

Coffee or Tea ？完美的午茶享受，北緯25獻上四款招牌意利咖啡與本季嚴選的B&G德國農莊七款茶飲，擁有百年歷史的茶廠，堅持提供有機天然的草本香料，特別推薦有機草莓覆盆子水果茶、原味冰釀蘋果茶、有機甜橙瑪黛花茶與有機冷薄荷花茶...等，自在享受茶湯瀰漫的獨特芬芳，與家人好友共度甜蜜的午茶派對。