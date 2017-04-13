東南亞僑台商來台徵才　就業博覽會15日北車登場

（台灣英文新聞／施家恩綜合報導）為推動新南向政策，建構僑生及海外臺商企業就業平臺，僑務委員會近日舉辦兩場攬才博覽會，台北場周六將於臺北火車站大廳登場，共有120家業者參與，提供逾1500個職缺。

「2017年僑委會東南亞僑臺商攬才博覽會」北區場次4月15日於臺北車站大廳多功能展演區舉行，時間從上午10時至下午5時。主辦單位僑委會竭誠邀請各大學僑生、外籍生或有意赴海外工作之國內學生參與，尋找夢想職缺、共同開拓東協新興市場。

僑委會主辦的攬才博覽會中區場次，已於3月14日於臺中逢甲大學體育館舉行，計有近百家僑臺商企業參加，吸引僑生、外籍生及國內學生等共計逾萬人次參與。

今年北區場次攬才博覽會參與廠商，包含資訊科技業、電子業、食品業、化學（工）業、製造業、鞋業紡織業、建築工程業、零售貿易業、印刷業、金融保險業、教育業、醫療產業等相當多元。釋出之職缺遍及東南亞，菲律賓、越南、泰國、馬來西亞、印尼、寮國、緬甸等國家，共釋出儲備幹部、行銷業務人員、財會稅務人員、法務人員、資訊及電機工程師、廚師等超過1,500個職缺。

僑務委員會委員長吳新興表示，僑委會在新南向政策中最重要角色即為人脈的鏈結，政府新南向政策係以人為核心的概念，政策啟動後，僑委會積極媒合東南亞僑、臺商企業與畢業僑生就業，讓僑生畢業後無論是留臺或返回僑居地工作，均能為僑、臺商企業所用，成為企業拓展東南亞市場之尖兵。